每天朝九晚五太痛苦　女大生拜託大家讓她紅：我當上班族會死！

▲女大生認為自己無法過朝九晚五的上班族生活。（圖／翻攝自Instagram／zoewynnsmusic）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州20歲女大生韋恩斯(Zoe Wynns)在網路上拍片，懇求大家幫忙播放她的音樂來聽，因為她若是無法走紅的話，畢業後就得去當上班族，只要想到以後得過朝九晚五的生活就讓她很想死，影片曝光後在網路上引發論戰。

在大學學習音樂與英語的韋恩斯，同時在網路上也是一名音樂創作者，她近來在Instagram拍片表示，拜託大家快去聽她的歌，因為她無法想像自己成為朝九晚五的上班族，「我知道我這樣講，聽起來很像被寵壞的人，但我真的覺得我做不到」。

韋恩斯表示，「我只要想到，以後每天要完成3件以上非創意工作，而且我餘生每天8小時都得做自己不喜歡的事情，我就會哭出來」，她還表示，記得曾在節目中聽過一段話，「像我們這樣的人是無法過普通人的生活，如果我們嘗試，會死的，我真的覺得我會死掉」。

韋恩斯的影片曝光立即在網路上爆紅，引來許多網友批評，「不想朝九晚五，我身為一名身障人士，還是每天輪班工作8小時」、「因為你爸媽當初有努力工作，現在你才能過這種生活」。不過也有許多網友認同她的觀點，幫忙點播她的音樂。

韋恩斯接受媒體採訪時表示，她知道她的話有爭議性，也可以理解為什麼大家罵她，但她希望大家知道她在音樂上也是付出了很多努力，「或許我原本的措辭有點太強烈，但我只是一名20歲大學生，正在努力追逐我的夢想」，希望大眾能夠多些包容與同理心，她也會繼續努力，希望有天能用實力向大家證明自己。