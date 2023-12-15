高中生入「砲兵團」拍實戰片求包養　父氣炸要4男賠240萬破局

▲4名上班族因約男高中生開房做愛還拍攝影片上網，被依違反《兒少性剝削防制條例》起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1群男上班族創設LINE群「砲兵團」，只要有機會就開約多人運動，1名男高中生參加了3次，還同意拍片上傳網路，男高生不諱言只求在特定族群中竄紅，有助於他找乾爹包養，直到學校發現通報，父親氣炸提告，4名被告希望和解，因無力支付男高生父親索賠每人60萬而破局，台北地檢署15日依違反《兒少性剝削防制條例》起訴。

據了解，這個「砲兵團」LINE群成員共有6人，彼此都知道身分背景，也很清楚成員中的男高生年僅17歲，尚未成年，另外有1名成員因每次相約時都剛有事缺席，因此躲過這場形同團滅的兒少性剝削官司。

檢警調查，砲兵團內林姓、郭姓、劉姓、陳姓4名男子，都是各有專才的2、30歲上班族，因興趣相投，與男高生等人組了「砲兵團」，有人想到提議的時候，就會去開房間，等待其他成員抵達後，開始進行一些性愛遊戲，完事後，由上班賺錢的成年人分擔房費，男高生則不用付錢。

由於在性愛過程中，有成員會拍下玩樂影片互相轉傳，男高生看到後，不但不介意，還會拜託砲兵團的哥哥們，幫忙上傳到他們個人的twitter等社群網站，一直到日前，學校發現男高中生的行徑怪異，探詢後得知這個砲兵團的存在，立即通報相關單位，並告訴家長。

男高生的父親得知後氣炸，認為這些大人實在「太可惡」，因此帶著兒子提告，被告的4人則因為擔心觸犯1年以上、7年以下的刑責要坐牢，希望能和解爭取緩起訴，但男高生父親要求每人賠償60萬元，調解瞬間失敗。

檢察官調查認為，男高生已超過16歲，有性自主權，雖然他供稱是自己為了找到包養飯票，所以主動要求將影片上傳網路，但4名被告的行為已經分別觸犯製造、無故持有、散布少年性影像等罪，因此依法提起公訴。