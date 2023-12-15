AI判定「他長得像殺人犯」　俄科學家慘坐冤獄近1年！

▲茨維克夫被AI判定長得像殺人犯，慘坐冤獄。（左圖／翻攝change.org；右圖／Facebook／Maxim Klepikov）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一名科學家慘坐冤獄，他被人工智慧（AI）判定，長得很像20多年前的一名謀殺嫌疑犯，竟然就在缺乏證據的情況下鋃鐺入獄，如今終於在12日被法庭裁定獲釋。

今年2月，水文學家茨維克夫（Alexander Tsvetkov）從一趟科學考察之旅回來後，在莫斯科的多莫傑多沃國際機場（Domodedovo airport）被捕，只因他被AI判定與嫌疑人素描相似度達55%，即使親友及同事紛紛為其提供不在場證明，卻都沒有被採信。

茨維克夫1996年起任職於俄羅斯科學院內陸水生物學研究所（Inland Water Biology），20多年前案發當時，正在俄羅斯西北部的沃洛格達（Vologda）和科斯特羅馬（Kostroma）出差，他本人也拒絕認罪。

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調查人員卻堅稱，茨維克夫過著雙面人的生活，2002年8月在大莫斯科地區犯下4起殘忍謀殺案，甚至找到一名自稱同夥的人，出面認罪並且「指認」這名科學家。

不過「同夥」的證詞漏洞百出，他自稱與茨維克夫一起在莫斯科露宿街頭，對方身上有2個刺青，很愛喝酒且「一天能抽掉半包菸」，但經過調查後都被逐一推翻。

《塔斯社》等外媒報導，莫斯科法院12日裁定茨維克夫獲釋，但他的指控尚未被撤銷，所以還沒正式洗清罪名。此前，俄羅斯總統普丁被問及此案爭議時說，「人工智慧是一個複雜的主題，如果這個領域存在任何過失，必須分析並得出適當的結論。」