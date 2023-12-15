垃圾廠撿到14萬現金！他拾金不昧還給失主　驚喜獲大禮

▲斯圖爾特在藥罐內發現大疊鈔票。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名垃圾處理場工作的負責人在垃圾堆發現7000澳幣（約新台幣14.6萬元）的現金，拾金不昧的他隨即協助找到遺失現金的失主。而差一點就丟失高額現金的老婦人則是開心地給了清運工300澳幣作為謝禮，也讓他驚喜不已。

根據《澳洲新聞網》報導，斯圖爾特（Jesse Stewart）在布里斯本經營一間垃圾回收場「Get It Gone Rubbish Removal」，當時他在檢查一個廢棄家具的抽屜時，突然發現一個黑色的小盒子，於是拿起來，並發現重量不輕，打開後則在裡面看到一個塑膠藥罐，藥罐內塞滿一大卷厚厚的鈔票。

斯圖爾特說，「這太瘋狂了！」經過計算，一共有7000澳幣。他回憶道，「我不知道該怎麼處理它，雖然真的很想留著現金，但是我不想說謊，我真的做不到。」斯圖爾特最終成功找到失主，並將一大卷現鈔交給對方。

他說，失主是一名年長女性，平常就有藏錢的習慣，對於斯圖爾特拾金不昧的表現，深受感動，因此特地交給他300澳幣（約新台幣6279元）作為謝禮。斯圖爾特直言，這是自己經營這座垃圾回收場以來，撿到價值最高的遺失物。他也提醒，很多長者都有藏錢的習慣，因此應該多加注意。