首爾地鐵站二氧化碳外洩「5人急送醫」！　列車過站不停

▲ 福井站發生二氧化碳外洩事故，列車一度過站不停。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾松坡區地鐵8號線福井站15日發生二氧化碳外洩事故，造成5人受傷送醫。事發後行經福井站的列車一度實施過站不停，約一小時後恢復正常。

首爾交通公社15日上午發文說明，「目前8號線福井站因變電所二氧化碳外洩，上下行列車實施過站不停」，並向受影響的乘客致歉。

綜合JTBC等韓媒，上午約9時28分（台灣上午8時28分），福井站變電所內的設備啟動過程中發生二氧化碳外洩，造成當時在附近升降機上的5名作業人員送醫，其中2名60多歲男性意識模糊，另外3人出現頭痛及暈眩症狀，所幸皆無生命危險，也未傷及乘客。

消防當局獲報後派出80名人力及20台裝備，迅速將傷者送醫，並在現場進行稀釋二氧化碳作業，目前推測是車站地下2樓配電室遮水壁工程進行中，因瓦斯消化設備配線受損，導致氣體外漏。

為確保乘客安全，福井站自9時39分（台灣上午8時39分）開始實施過站不停，10時28分（台灣上午9時28分）恢復正常載客。