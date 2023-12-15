馬戲團男空中表演「死亡之輪」　　觀眾面前10m高處墜地畫面曝光

▲特技人員空中表演時傳出意外。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國馬戲團近來在當地表演傳出意外，特技人員進行危險的「死亡之輪」表演時，意外失足從10公尺高空墜地，當場摔斷身上多處骨頭，造成手臂、肩膀和腿部受傷，駭人畫面嚇壞在場觀眾，發出尖叫聲。

事件13日晚間發生在諾福克郡大雅茅斯(Great Yarmouth)的馬戲團表演場地Hippodrome Circus，馬戲團一名20多歲男表演者和兄弟一起在空中進行「死亡之輪」表演時，意外從10公尺高空墜地，他與他的兄弟後來一起被送去醫院。

Great Yarmouth circus show stopped after acrobat falls from height https://t.co/sI5QXPJUEu — BBC News (UK) (@BBCNews) December 13, 2023

從現場畫面中可看到，男子與兄弟一同保持平衡，走在不斷轉動的「死亡之輪」上，畫面看起來十分驚險，然而表演進行一半時，走在輪子上方的男子突然失衡墜落。

馬戲團經理傑伊(Jack Jay)表示，男子墜地後意識清醒，現場2名觀眾剛好是剛下班的醫護人員與警察，2人立即上前給予幫助，「看起來他似乎是表演時沒有抓準時機，才會跳輪子時滑倒」。

警方表示，男子身上多處骨折，因為「可能會改變生活」的嚴重傷勢送醫，目前還不確定傷勢的嚴重程度，事故發生原因正在進行調查。馬戲團表演也在事故發生後暫時停止，並且開放觀眾退票。