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心臟停止跳動24分鐘　美國女子奇蹟甦醒：再也不怕死

▲▼住院,醫院,病房,病床。（圖／CFP）

▲女子把這段經歷形容成「獲得第二人生」，再也不害怕死亡。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子卡納迪（Lauren Canaday）今年因為心臟病發作，心跳停止跳動整整24分鐘，被判定臨床死亡，沒想到隨後奇蹟般甦醒。她事後透露，在昏迷兩天醒來的那一刻，完全不記得為何會在醫院內，沒有待在加護病房的記憶，且對於1個月前的記憶也很模糊。

紐約郵報報導，卡納迪今年2月心臟病發倒下之後，她的先生趕緊撥打911求救，依據接線人員的指導實施CPR約4分鐘，急救人員趕抵現場後接手搶救，才把她救活。她隨後住進加護病房，在昏迷2天甦醒之後，被判定認知功能良好，且沒有出現腦損傷。

卡納迪也透露，當時她入院接受新冠篩檢時，檢測結果呈現陽性，醫護人員把她的心臟驟停歸因於新冠肺炎併發症。她也把這段經歷形容成「獲得第二人生」，再也不害怕死亡。

很多人相當好奇她所歷經的這段死亡狀態與醒來之後的感受。卡納迪指出，當她昏迷甦醒的時候，並不記得為何會在醫院裡，沒有待在加護病房的記憶，且對於1個月前的記憶也很模糊。重生後的她情緒變得很不穩定，經常覺得悲傷、內疚，就連最喜歡的食物也改變，「我覺得我的第一次生命已經在2月結束，現在是我的第二人生，體會到生死之間只有一線之隔。」

報導指出，卡納迪的經歷非常特別，因為大多數個案在「復活」之後都無法活得長久。在1982年至2018年這段期間的65個病例之中，只有18人完全康復。

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