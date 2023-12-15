沒脫褲子就生！女只顧滑手機　嬰兒頭卡「雙腿與短褲間」窒息亡

▲女子生產後只是繼續坐著，害嬰兒悶死。（圖／翻攝自Palm Beach County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州21歲女子迪蘇沙(Bianca DeSouza)在家生產時意外害死嬰兒，被控過失殺人罪。調查發現她突然分娩時，整個人完全不動，只是坐在那裡，導致出生的嬰兒卡在她雙腿與短褲之間窒息死亡。

居住在博卡拉頓市(Boca Raton)的女子迪蘇沙，因為去年5月2日導致一名嬰兒死亡，於8日被控過失殺人罪與忽視兒童造成嚴重傷害等罪被捕。起訴書中顯示，警方當天下午4時56分接到報案，得知當地一戶住宅內有一名嬰兒被發現沒有反應。

嬰兒被緊急送醫後，仍被宣告死亡。迪蘇沙表示，她在床上生下男嬰後，一直抱著孩子直到對方停止哭泣，然後她就把孩子放在床上去洗澡，洗完澡後被媽媽發現男嬰已經死亡。

迪蘇沙的母親表示，當時她進入女兒房間，發現男嬰沒有任何反應，所以她趕緊報案。警方調查發現，迪蘇沙不確定自己是否想要小孩，曾計畫流產或生出後將孩子送養。

迪蘇沙後來才向調查人員坦承，孩子出生時她覺得很困惑，不曉得發生了什麼事，生產時身上還穿著短褲，孩子的頭從短褲中冒出來不久，突然就停止哭泣，然而她只是一直坐在那裡玩手機。

法醫調查發現，嬰兒脖子上有一條明顯的勒痕，顯示他出生時被困在母親雙腿與短褲之間，死因是窒息，死亡方式是他殺，「被告完全沒有試著移動自己，或是脫掉褲子，完全沒有照顧孩子」。迪蘇沙被逮捕後，已繳交保釋金美元25,000 元（約台幣78萬元）獲保，本案將於明年1月8日開庭。