巴西男歌手舞台上暴斃！唱到一半突「心臟病發」　倒地畫面曝

▲恩克里飆完高音後，突然倒地。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴西一名30歲男歌手13日在表演時，突然在台上昏倒，當時他還在唱歌，卻突然往後仰倒地，並撞上後方樂隊。工作人員與樂手見狀隨即上前查看，並將他送醫搶救，然而他最終仍被宣告死亡，死因為心臟病發。

根據《每日郵報》報導，30歲福音歌手恩克里（Pedro Henrique）13日在表演途中突然向後倒，並失去意識，送院後被證實死亡。當時他在巴西東部城市費拉迪聖安娜的一場音樂會上演唱自己的歌曲「Vai Ser Tão Lindo」。

從現場轉播的影片可以看到，恩克里站在舞台邊高歌，然而當他飆完其中一句高音後，卻突然往後倒，並撞上一旁的樂手，後台工作人員與樂手見狀立刻上前查看他的情況，並將恩克里送往附近一間醫院搶救，但他最終仍被宣告死亡。

恩克里的唱片公司Todah Music證實，他生前患有嚴重的心臟病。恩克里已婚並與妻子共同育有1名女兒，然而他的女兒10月19日才出生，誰也沒想到出生僅2個月就失去父親。

恩克里從3歲開始唱歌，並於2015年在YouTube頻道上傳多首歌曲，隨後開始駐唱生活。他同時也加入當地的樂隊，在樂隊的3年期間發行了1張專輯。恩克里2019年離開樂團，開始單飛生涯，並發行首支單曲。