　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲ 蘇妮收到簡訊後不疑有他，未料落入詐騙陷阱。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名女子收到銀行簡訊通知她的帳戶出現異常活動，趕緊回撥給銀行，未料竟落入詐騙份子精心設計的冒名簡訊詐欺陷阱，儘管她很快就察覺有異，趕緊打給銀行凍結帳戶，但高達上百萬台幣的畢生積蓄早已不翼而飛。

根據《紐約郵報》，女子蘇妮（Suni Wan）接受時事節目A Current Affair訪問說明，她當時收到一封來自匯豐銀行（HSBC）的簡訊，通知她銀行帳戶出現「詐欺活動」，稱有新裝置登入她的帳戶，若非她本人登入，請她立即回電。

蘇妮嚇得馬上回撥這支電話，當下沒有起疑是因為這封訊息就出現在銀行平常簡訊通知她的訊息串裡。電話接通後，對方稱有一支三星S8手機登入她的帳戶，而蘇妮的上一支手機就是這個型號，令她不禁擔心是舊手機落入他人手中，企圖登入她的帳戶。

於是蘇妮便向電話中她以為是匯豐客服的人員說出所有個資，包括姓名、地址及出生年月日。對方還要求她唸出收到的驗證碼，接著聲稱出現一些「異常活動」，讓蘇妮在線等了一段時間。

直到對方問起她的CoinSpot加密貨幣帳戶，蘇妮才察覺有異，意識到「匯豐銀行為什麼要關心我的CoinSpot？」於是她馬上打進匯豐客服，要求凍結她的帳戶，但詐騙份子在這段期間已經得手她帳戶裡的4.9萬澳幣（約新台幣103萬元）。

原來詐騙份子設法使用和匯豐一樣的號碼，讓她誤信簡訊為真，令蘇妮萬分懊悔，「對我來說最困難的就是停止責怪自己。我一直在怪自己，也許我應該早點發現。」

匯豐發言人對此回應，「銀行業發現，愈來愈多詐騙份子使用冒名簡訊詐騙，偽造號碼讓簡訊看起來像真的銀行通知，可能和銀行發送的訊息出現在同個訊息串裡，因此更難察覺」，但強調該公司絕對不會要求客戶在電話、簡訊或電子郵件中回傳個人識別碼、密碼或驗證碼。

ET快訊
周海媚最後工作照曝光！去世前一個月留優雅身影
神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃
蕭敬騰認「一見鍾情」　羞喊：第一眼就覺得她超正！
橘色惡魔最後演出淚崩！搭機前感言：即使回日本，也離不開台灣
最兇車禍！2正妹車頭相撞　網友全歪樓：頂尖氣囊對決
月搜尋1110萬次！　台人最愛Google排行出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度首都氣溫跌破攝氏5度　入冬以來最低溫

到國家公園玩！大象「破窗搶劫」影片曝光　一家狂扔薯條救全車

銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

AI判定「他長得像殺人犯」　俄科學家慘坐冤獄近1年！

每天朝九晚五太痛苦　女大生拜託大家讓她紅：我當上班族會死！

乾姊姊借住　大馬男酒後企圖硬上！被判鞭刑4下關7年

匈牙利不點頭　歐盟對烏克蘭逾1兆元援助卡關

路透：量子技術最快2025破解所有現行加密　美中等大國爭搶先機

心臟停止跳動24分鐘　美國女子奇蹟甦醒：再也不怕死

極樂監獄！美女獄警熱戀囚犯5個月　「激情電愛」慘被長官錄音

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

印度首都氣溫跌破攝氏5度　入冬以來最低溫

到國家公園玩！大象「破窗搶劫」影片曝光　一家狂扔薯條救全車

銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

AI判定「他長得像殺人犯」　俄科學家慘坐冤獄近1年！

每天朝九晚五太痛苦　女大生拜託大家讓她紅：我當上班族會死！

乾姊姊借住　大馬男酒後企圖硬上！被判鞭刑4下關7年

匈牙利不點頭　歐盟對烏克蘭逾1兆元援助卡關

路透：量子技術最快2025破解所有現行加密　美中等大國爭搶先機

心臟停止跳動24分鐘　美國女子奇蹟甦醒：再也不怕死

極樂監獄！美女獄警熱戀囚犯5個月　「激情電愛」慘被長官錄音

台東馬偕聖誕好溫馨　紅鼻子送病童療癒小物

前環保署高官「權勢性騷擾」成立　環境部：送考績會嚴懲

基隆滷肉飯王者爭霸！民眾打卡美食照「週週抽百元」高票人氣店家獲獎金1萬元

全新「Nissan電動休旅」撞測獲最佳安全首選！實車年底台北車展見

侯友宜雲林掃街！民眾高喊凍蒜　參拜西螺太平媽祖祈求台灣平安

妹子準備買房...憂社區素質「怎判斷好壞」？　過來人曝1做法

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋　第1名一路高升

2024台南好Young耶誕跨年第2波卡司公布　黃偉哲邀瘋跨年迎接台南400

金林機捷新作動工　水岸首排吸引各界矚目

台南人說「我要去台南」是何意？　解答釣出萬人朝聖：很精確

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

國際熱門新聞

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

燒肉吃到飽4菜色超NG　前店員絕不點

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

普丁替身曝光！問本尊1問題讓觀眾全笑了

鋼鐵香蕉工廠爆紅！店家：台人還買鋼鐵蟹殼

沒脫褲子就生　女害嬰兒頭卡短褲內窒息亡

正妹奶彈狂晃　玩遊樂設施全程晃甩

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

美參院通過「國防授權法案」

廉航新招「免費提供隔壁座位」給過重客

更多熱門

相關新聞

垃圾廠撿到14萬！他拾金不昧驚喜獲大禮

垃圾廠撿到14萬！他拾金不昧驚喜獲大禮

澳洲一名垃圾處理場工作的負責人在垃圾堆發現7000澳幣（約新台幣14.6萬元）的現金，拾金不昧的他隨即協助找到遺失現金的失主。而差一點就丟失高額現金的老婦人則是開心地給了清運工300澳幣作為謝禮，也讓他驚喜不已。

正妹警花脫制服變台灣小姐！攜手台中警防詐

正妹警花脫制服變台灣小姐！攜手台中警防詐

貨車「滿載1萬顆甜甜圈」整輛被開走

貨車「滿載1萬顆甜甜圈」整輛被開走

假冒電信繳費簡訊　這開頭是「真官方」　

假冒電信繳費簡訊　這開頭是「真官方」　

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

關鍵字：

詐騙紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

快訊／麥當勞宣布喊漲！

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面