　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬來西亞籲「把口罩戴回來」　新冠大幅反彈不排除祭強制口罩令

▲▼ 馬來西亞新冠疫情反彈。（圖／CFP）

▲馬來西亞新冠疫情反彈。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞近期新冠疫情大幅回升，確診病例翻倍，政府正密切監控疫情發展，也將發布施打新冠疫苗加強針的新指南。衛生部長祖基菲裡14日敦促民眾務必戴上口罩，特別是在人流密集之處，更要做好防疫措施，遏止疫情擴散，若有需要，將再次強制人民戴上口罩。

綜合星洲網等報導，馬來西亞現階段並未重新規定須戴口罩，但依據衛生部最新通報的新冠疫情數據，在12月3日至9日期間，全境新增1萬2757起確診個案，比起前一周的6796起案例增加將近一倍。衛生部表示，大多數確診者症狀輕微，無需住院。

衛生部長祖基菲裡出席14日記者會時提到，隨著年終假期到來，人員流動、天氣變化等都是造成疫情反彈的因素，不過儘管疫情回升，當前醫療體系仍能夠應對，且目前並未發現新變種病毒株。

祖基菲裡也說，「在人多的地方，還是戴上口罩，好好保護自己吧」，衛生部將會持續關注疫情發展，如果有需要才會發出強制戴口罩的相關指示。至於出現新冠確診症狀者，他建議這些人主動戴起口罩，保護自己與身邊的人，勸請確診者自我隔離5天，並在年終假期做好防疫措施。

另一方面，馬來西亞政府將於近期發布施打新冠疫苗加強針的新指南，特別是針對弱勢與高風險族群，以保護他們免受新冠威脅。祖基菲裡說明，全境第二劑加強針接種率為54%，但第三劑加強針接種率非常低。

ET快訊
快訊／生命鬥士「阿港伯」離世！　網洗版哀悼
普丁替身首曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了
快訊／《帝王條款》校方重新發賀文！
周海媚「靈堂照」竟是假的！　殯葬業者認：用不同形式懷念
細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！　下車拍完照跑了
快訊／總統副總統候選人名單正式公告　1月3日起不得發布民調
快訊／三讀修法！賽事黃牛可罰50倍罰鍰　外掛搶票最重判3年
《棒棒堂》阿本認了「7月和男友正式交往」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Pornhub年度熱搜關鍵字曝光！　全球用戶最愛「這時間」看A片

巴西男歌手舞台上暴斃！唱到一半突「心臟病發」　倒地畫面曝

英防相：英國軍艦有權通過台灣海峽

路上親近流浪狗　9歲女童被「3狗包圍撕咬」靠身上厚重衣救命

嗆以色列難逃真主懲罰「下秒心臟病發」　土耳其議員宣告不治

搭飛機驚人一幕！80獵鷹座位排排站　陪沙國王子打獵

普丁替身首度曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了

健身房裸體直播！男會員「正面全裸」遭偷拍販售　開價每月1500

馬來西亞籲「把口罩戴回來」　新冠大幅反彈不排除祭強制口罩令

Google宣布：明年1月起停用第三方Cookie　年底擴及全用戶

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

Pornhub年度熱搜關鍵字曝光！　全球用戶最愛「這時間」看A片

巴西男歌手舞台上暴斃！唱到一半突「心臟病發」　倒地畫面曝

英防相：英國軍艦有權通過台灣海峽

路上親近流浪狗　9歲女童被「3狗包圍撕咬」靠身上厚重衣救命

嗆以色列難逃真主懲罰「下秒心臟病發」　土耳其議員宣告不治

搭飛機驚人一幕！80獵鷹座位排排站　陪沙國王子打獵

普丁替身首度曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了

健身房裸體直播！男會員「正面全裸」遭偷拍販售　開價每月1500

馬來西亞籲「把口罩戴回來」　新冠大幅反彈不排除祭強制口罩令

Google宣布：明年1月起停用第三方Cookie　年底擴及全用戶

【廣編】《楓之谷M》亥雷普劍士阿戴爾初登場　公開「NOBLESSE」演唱歌手孝琳

闕志克／高政見兌現率是贏得中間選民的關鍵

陸商務部提早「大選前」認定台貿易壁壘　綠指老套：夏立言訪中禮物

Pornhub年度熱搜關鍵字曝光！　全球用戶最愛「這時間」看A片

豬頭貼照片再灑鯡魚罐！23歲女欠債200萬　黑幫出「臭招」催討

醉猴沒戴帽又違規！辱警白癡被壓制　天兵女友加入戰局...兩人超慘

巴西男歌手舞台上暴斃！唱到一半突「心臟病發」　倒地畫面曝

一表看七都平均購屋總價　證「侯康貸」額度夠用

明起2波強冷空氣灌頂！入冬最冷時刻出爐　全台有感「急凍11度」　

陸委會聯手策進會舉辦香港新移民座談　鼓勵港人成為新台灣人

國際熱門新聞

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

鋼鐵香蕉工廠爆紅！店家：台人還買鋼鐵蟹殼

燒肉吃到飽4菜色超NG　前店員絕不點

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

普丁替身曝光！問本尊1問題讓觀眾全笑了

美參院通過「國防授權法案」

廉航新招「免費提供隔壁座位」給過重客

靈車開往喪禮途中突被火舌吞噬　棺材無損

美股收漲158點　道瓊再創紀錄新高　

誆吃飯真性侵！男友找2人集體硬上女友

更多熱門

相關新聞

台旅客摩托車失竊！泰警72hrs迅速尋回

台旅客摩托車失竊！泰警72hrs迅速尋回

台灣遊客陳宏喜（音譯，Chen Hong Xi）日前到普吉島旅行時，租借的摩托車竟在路邊被盜，還好車主那榮猜（Narongchai Wangboonkong）協助報案，警方也成功在短3天內尋回被盜竊的摩托車，高效率讓陳宏喜大為震驚。

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

肉體換簽證！新加坡移民官「逼6男性交」

肉體換簽證！新加坡移民官「逼6男性交」

曼谷夜市大火！燒毀120攤販　濃煙狂竄畫面曝

曼谷夜市大火！燒毀120攤販　濃煙狂竄畫面曝

屍塊四散！泰姊妹看完演唱會遇死劫

屍塊四散！泰姊妹看完演唱會遇死劫

關鍵字：

確診新冠疫情新冠肺炎COVID-19世界疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

快訊／麥當勞宣布喊漲！

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面