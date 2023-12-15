馬來西亞籲「把口罩戴回來」　新冠大幅反彈不排除祭強制口罩令

▲馬來西亞新冠疫情反彈。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞近期新冠疫情大幅回升，確診病例翻倍，政府正密切監控疫情發展，也將發布施打新冠疫苗加強針的新指南。衛生部長祖基菲裡14日敦促民眾務必戴上口罩，特別是在人流密集之處，更要做好防疫措施，遏止疫情擴散，若有需要，將再次強制人民戴上口罩。

綜合星洲網等報導，馬來西亞現階段並未重新規定須戴口罩，但依據衛生部最新通報的新冠疫情數據，在12月3日至9日期間，全境新增1萬2757起確診個案，比起前一周的6796起案例增加將近一倍。衛生部表示，大多數確診者症狀輕微，無需住院。

衛生部長祖基菲裡出席14日記者會時提到，隨著年終假期到來，人員流動、天氣變化等都是造成疫情反彈的因素，不過儘管疫情回升，當前醫療體系仍能夠應對，且目前並未發現新變種病毒株。

祖基菲裡也說，「在人多的地方，還是戴上口罩，好好保護自己吧」，衛生部將會持續關注疫情發展，如果有需要才會發出強制戴口罩的相關指示。至於出現新冠確診症狀者，他建議這些人主動戴起口罩，保護自己與身邊的人，勸請確診者自我隔離5天，並在年終假期做好防疫措施。

另一方面，馬來西亞政府將於近期發布施打新冠疫苗加強針的新指南，特別是針對弱勢與高風險族群，以保護他們免受新冠威脅。祖基菲裡說明，全境第二劑加強針接種率為54%，但第三劑加強針接種率非常低。