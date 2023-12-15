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Google宣布：明年1月起停用第三方Cookie　年底擴及全用戶

▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google宣布明年1月4日開始，將全面終止Chrome瀏覽器中對第三方cookie的支援。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

Google宣布明年1月4日開始，將全面終止Chrome瀏覽器中對第三方cookie的支援，預計將先針對全球1％的用戶實施，並於2024年底逐步擴及全部用戶。

綜合外媒報導，Google將從明年1月4日開始測試新的追蹤保護功能，預設限制「第三方Cookie」使用，初期預估針對全球1％的用戶實施，最終預計2024年下半年全面終止。

據統計，Google Chrome目前在全球擁有超過6成的市占率，因此1%的用戶數量可能已達數十億，若是被隨機選中成為追蹤保護測試用戶，Google會在打開Chrome瀏覽器時進行通知。

Cookie是使用者瀏覽網站時，網站傳送給瀏覽器的一小段文字，讓網站可儲存瀏覽資料，用來辨識使用者的身分，記得他們之前的活動，但也引發觸犯使用者隱私權的疑慮，Google先前就曾因此遭法國「資訊與自由全國委員會」（CNIL）開罰1億歐元（新台幣34億元）。

Google在2020年時就曾表示，一旦弄清楚如何滿足用戶、出版商及廣告商的需求，並提出緩解變通辦法的工具，將在2022年初停止Chrome瀏覽器中對Cookie的支援，但受到技術與廣告商反彈影響，延後至2024年底才全面終止。

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