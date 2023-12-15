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貨車「滿載1萬顆甜甜圈」整輛被開走！　女大盜半夜行竊遭逮

甜甜圈。（圖／達志影像／示意圖）

▲澳洲一輛滿載1萬顆甜甜圈的貨車整輛被偷走。（圖／達志影像／示意圖）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲發生一起離譜的竊盜事件，居然有一名女竊賊趁著甜甜圈貨車停靠加油期間，將整輛滿載1萬個甜甜圈的貨車開走，目前她已遭到警方逮捕。

根據BBC報導，澳洲雪梨市一輛載滿1萬個聖誕主題裝飾的Krispy Kreme甜甜圈貨車，在11月29日凌晨送貨期間遭竊。從曝光的監視器畫面可以看到，有一名女子趁著貨車停靠加油、沒有人看管的時候，直接跳上駕駛座將車開走。

警方事發一周後在一處停車場找到這輛貨車，當時車上還剩下數千個已經壞掉變質的甜甜圈，而這名涉案的28歲女子在14日遭到逮捕。目前她面臨車輛竊盜、非法駕駛等指控，且不得保釋。

目前還不清楚她行竊時是否知道車上滿載1萬顆甜甜圈，而Krispy Kreme官方也發出聲明表示，他們正努力製作補足這損失的1萬顆甜甜圈。

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