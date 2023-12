貨車「滿載1萬顆甜甜圈」整輛被開走！　女大盜半夜行竊遭逮

▲澳洲一輛滿載1萬顆甜甜圈的貨車整輛被偷走。(圖/達志影像/示意圖)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲發生一起離譜的竊盜事件,居然有一名女竊賊趁著甜甜圈貨車停靠加油期間,將整輛滿載1萬個甜甜圈的貨車開走,目前她已遭到警方逮捕。

Australian woman nabbed for stealing delivery van filled with 10,000 Krispy Kreme donuts after 2 weeks on the run https://t.co/cQZcj5WBfl pic.twitter.com/NrxqlbNbXZ