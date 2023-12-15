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高盛預測：明年3月起開始降息　全年降5次

▲▼美股、華爾街。（圖／達志影像）

▲高盛集團（Goldman Sachs）最新預測指出，從明年3月開始降息，甚至可能在全年實施5次降息。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯準會（Fed）在13日宣布利率再次按兵不動，並發布了截至目前最明確的升息週期終結訊號。高盛集團（Goldman Sachs）最新預測指出，可能從明年3月開始降息，甚至可能在全年實施5次降息。

聯準會13日宣布本月不升息， 將基準利率維持在5.25%至5.5%區間不變，發出至今最明確的升息週期終結訊號，明年將展開一系列降息，明年底利率預測中位數將介於4.50％至4.75％之間，顯示預期降息3碼（0.75個百分點）；聯準會自去年3月以來，已升息21碼，或5.25個百分點。

高盛最新預測指出，明年將降息5次，包含3月、5月及6月連續3次各降息1碼，接著每季降息一次，到了2025年則會降息4次，屆時終端利率會降到3.25至3.5％。

另外，摩根大通（JP Morgan）則認為，明年6月將首次降息，至明年底基準利率將下調5碼（125個基點）；巴克萊銀行（Barclays）同樣預測6月開始降息，明年底前將降息2次。

聯準會13日宣布利率按兵不動，連續第3次會議維持利率在22年高峰不變，且決策官員預期明年將降息3次。主席鮑爾（Jerome Powell）則表示，決策官員已討論到對聯準會來說，何時開始降息才是「適當」的，同時拒絕排除再次升息可能性。

此外，聯邦公開市場委員會現在預期美國今年總體通貨膨脹率（headline inflation）將降至2.8%，降幅大於之前預期，明年則將下滑至2.4%。聯準會的立場顯示，儘管有一連串正面的經濟消息，緩和通貨膨脹的長期戰鬥仍將繼續下去，以實現通膨率回到2%的長期目標。

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