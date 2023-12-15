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以色列防長稱以哈戰爭還會持續數月　美盼儘快結束

▲▼以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

以色列國防部長對到訪的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，以哈戰爭還會持續數個月，白宮隨後表示，美國希望戰爭「儘快」結束。

法新社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）今天在簡報會上表示，「我認為我們全都希望它（以哈戰爭）儘快結束」，而且如果哈瑪斯（Hamas）認輸，戰爭「今天就可能結束」，但「現在看起來沒有可能」。

柯比說，華府沒跟以色列「談條件」，而且以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）提出的時間表，跟以色列官員之前說過的「一致」，但蘇利文在訪問以色列期間，仍向以色列官員提出關於以方攻擊加薩走廊（Gaza Strip）進展的「困難問題」。

柯比說，蘇利文在訪問特拉維夫（Tel Aviv）時，也討論了以色列「在不久的將來」對加薩改採「低強度作戰」一事。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」10月7日攻擊以色列，以色列予以回擊，造成哈瑪斯治下的加薩走廊平民死傷人數持續攀升，使得美國、以色列這2個盟邦之間的裂痕擴大。

美國總統拜登（Joe Biden）堅定支持以色列，但他12日做出迄今最強烈的批評，警告以色列進行「無差別轟炸」，恐將失去全球的支持。

 
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