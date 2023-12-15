日鋼鐵香蕉工廠爆紅！店家：台人還買鋼鐵蟹殼、鋼鐵牡蠣餐具

▲日本的鋼鐵香蕉在台灣爆紅。（圖／翻攝自X／IRON FACTORY IKEDA，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本廣島IRON FACTORY IKEDA公司販售的「鋼鐵香蕉」，經媒體曝光後也在台灣網路爆紅，因此收到大量來自台灣的訂單。對此，IRON FACTORY IKEDA的老闆也在X（舊稱推特）公布台灣人除了鋼鐵香蕉之外，最愛買的幾種商品，另外也推出與知名動漫聯名的頭盔。

IRON FACTORY IKEDA於14日在官方X發文表示，除了鋼鐵香蕉之外，目前對於台灣第二受歡迎的商品分別是「鋼鐵蟹殼」、「鋼鐵蛤」、「鋼鐵牡蠣」以及「鋼鐵螺」等，都是可以拿來盛放食物的餐具，有台灣網友看完後許願，希望IRON FACTORY IKEDA可以製造鋼鐵藍白拖鞋。

另外，IRON FACTORY IKEDA也公布消息表示，目前推出一款與動漫《鋼之鍊金術師》內主角愛德華·愛力克的弟弟阿爾馮斯的頭盔，重達11公斤。