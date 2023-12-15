日鋼鐵香蕉工廠爆紅！店家：台人還買鋼鐵蟹殼、鋼鐵牡蠣餐具

▲日本的鋼鐵香蕉在台灣爆紅。（圖／翻攝自X／IRON FACTORY IKEDA，下同）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本廣島IRON FACTORY IKEDA公司販售的「鋼鐵香蕉」，經媒體曝光後也在台灣網路爆紅，因此收到大量來自台灣的訂單。對此，IRON FACTORY IKEDA的老闆也在X（舊稱推特）公布台灣人除了鋼鐵香蕉之外，最愛買的幾種商品，另外也推出與知名動漫聯名的頭盔。
IRON FACTORY IKEDA於14日在官方X發文表示，除了鋼鐵香蕉之外，目前對於台灣第二受歡迎的商品分別是「鋼鐵蟹殼」、「鋼鐵蛤」、「鋼鐵牡蠣」以及「鋼鐵螺」等，都是可以拿來盛放食物的餐具，有台灣網友看完後許願，希望IRON FACTORY IKEDA可以製造鋼鐵藍白拖鞋。
另外，IRON FACTORY IKEDA也公布消息表示，目前推出一款與動漫《鋼之鍊金術師》內主角愛德華·愛力克的弟弟阿爾馮斯的頭盔，重達11公斤。
現在、メタルバナナの次に台湾で売れてきている商品が......— IRON FACTORY IKEDA (@IRON_IKEDA) December 14, 2023
・メタル蟹
・メタル蛤
・メタル牡蠣
・メタル栄螺
といったリアルでメタルな食器です????♀️ pic.twitter.com/bK5F0K5ziE
本物の鋼で作ったアルの兜も台湾や香港で売れているのですが飾り用ですよね？— IRON FACTORY IKEDA (@IRON_IKEDA) December 14, 2023
重さ11kgあるので被ったら......???? pic.twitter.com/pTwaclcTS8
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