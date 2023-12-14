日岸田內閣支持率「暴跌剩17%」！　創自民黨執政11年新低

▲日本首相岸田文雄因多名內閣涉醜聞請辭，面臨政治危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

根據《時事通信社》8至11日舉行的12月民意調查，岸田政府的支持率比上一個月還下滑4.2%，跌到只剩17.1%，創下2012年12月自民黨奪回政權後的最低紀錄，更是首次掉到20%以下。

岸田文雄政府的內閣支持率已是第5個月掉到被稱為「危險水域」的20%以下，10月、11月以及12月民調結果更是連續3個月創下自民黨2012年重奪政權後的新低。

自民黨內最大派系安倍派近日爆出一連串不當申報政治獻金的醜聞，多名內閣涉嫌收受回扣，4名內閣成員與多名自民黨幹部14日因涉及相關事件接連請辭，秘密獻金疑雲重創自民黨。

岸田政府的反對率也連續3個月增加，相較11月的民調結果增加4.9個百分點，來到58.2%，同時也是連續第2個月反對率過半，刷新自民黨重奪政權後的新高。自民黨的政黨支持率也創新低，比上個月還下滑了0.8%，來到18.3%，連續2個月不到20%。

對於自民黨的政治獻金疑雲，有86%的受訪者認為自民黨對此事的說明不夠充分，僅3%受訪者認為說明已足夠。

該份民意調查以個別面試的方式針對全日本2000名18歲以上受訪者進行調查，有效回收率為59.4%。