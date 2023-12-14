貓貓當媒人！面交電子鍋讓她遇真愛　準新娘甜喊：命中註定

▲韓國有對情侶因為面交電飯鍋而相識，2人將於明年結婚。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

韓國社群平台上近日有情侶分享不可思議的愛情故事，引起熱議。這對情侶在疫情期間，於二手交易平台買賣電飯鍋相識，並在相識相愛後，將於明年1月20日結婚。許多網友紛紛為這段恍如偶像劇的愛情故事獻上祝福，更有人幽默表示「還有人要賣電飯鍋嗎？」

近日韓網上，出現1篇題為「我和2年前跟我買電飯鍋的男生結婚了」的貼文，此貼文一出，立刻引起網友們的關注。還有1個月就即將要結婚的原PO表示，她與男友第1次見面是因為二手交易平台，當時她上架了1台電飯鍋，買家就是她現在的男友，2人因為要面交商品而相約見面。

當被問到與對方是否是一見鍾情，原PO表示「當時是1次很酷的經驗，因為正值新冠疫情，所以雙方都戴著口罩，看不清對方的臉，2人匆匆完成交易後就離開了。」

不過2人完成面交後幾個小時又再度見面，因為當時原PO的男友，剛好有朋友開了1家寵物用品店，原PO男友向好友購買了幾包貓咪零食後，卻不知如何處理，正好想到當時原PO上架電飯鍋時，家中的貓咪不小心入鏡了，於是原PO的男友又約她出來見面，並將貓咪零食送給了她。

回到家後原PO將貓咪享用零食的照片傳給男友後，2人繼續在社群平台上聊天，在發現與對方僅相差1歲之後，2人的關係開始迅速發展，最終成為戀人。

對於這段關係，原PO表示「我認為這是命中注定」，其他網友也紛紛留下祝福，更有人幽默表示「還有人要賣電飯鍋嗎？」不過原PO也呼籲網友，不要為了認識伴侶，而在二手交易平台騷擾其他人。

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