平價燒肉吃到飽「4樣菜色超NG」　前店員揭內幕：我絕對不吃

▲「平價燒肉吃到飽」廣受歡迎。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本網友村田武（化名）曾在一間連鎖的平價燒肉吃到飽工作，他投稿《日刊SPA!》表示，自己擔任店員並見識過餐廳內幕後，菜單上有4大品項「絕對不會點」，包括壺醃烤五花、每日熟食、綜合拼盤與豬舌。

1、壺醃烤五花



村田武表示，在他之前服務的分店裡，壺醃烤五花的肉，都是放很久、被切壞、賣相很差，總之就是不能當成一般肉品端上桌的品項，尤其該分店使用味噌醃肉，所以不論外觀或氣味品質不好，都能輕鬆掩蓋過去。

村田武強調，肯定也有其他店家提供正常的醃製肉，但他個人會盡量避免。

2、沙拉吧的每日熟食



村田武透露，與壺醃烤五花的道理雷同，在他們店裡，每天都會更換菜色的熟食品項，往往都是使用放到快過期，必須趕快消耗掉的舊食材做成。

3、綜合拼盤



除了吃到飽店家，一些居酒屋也會推出生魚片或串燒的「人氣推薦N種盛」，因為可以同時品嚐多種品項，所以很受到顧客歡迎。

不過，村田武也不推薦此類菜色，他拿之前店內提供的內臟拼盤為例，基本上就是使用接近賞味期限的內臟部位，輪流做成綜合拼盤端上桌，只是「勉強可以供應」的食材。

4、豬舌



村田武坦言，這一項與味道或品質無關，但以前店裡供應的豬舌，看起來總是黏糊糊的，有時甚至會牽絲。他雖然知道品質沒問題，面對客人提問也會如實解釋，但看久了一大堆黏糊糊的豬舌，還是覺得越來越噁心，所以此後即使去別間燒肉店， 一樣不敢點豬舌。