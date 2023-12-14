英日義簽協議共同研發先進戰鬥機　2035年可望升空

▲全球空戰計畫的戰鬥機概念模型3月15日在日本防務展上展出。（圖／路透）

文／中央社倫敦13日綜合外電報導

英國國防部今天表示，英國、日本和義大利已簽署一項國際協議，目的在於開發先進的超音速隱形戰鬥機，希望這架戰鬥機能在2035年升空。

路透社本月稍早做出相關報導。此前一年，3國藉由合併英國和日本各自的新一代戰鬥機計畫，展開第一項重大國防工業合作。

這項協議仍待各國國會批准，聯合開發階段將於2025年啟動，目標是在2035年前讓戰鬥機投入飛行。

報導說，「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program, GCAP）的聯合政府總部和商業組織將設在英國。

英國表示，這個政府組織的首任執行長將來自日本，而商業組織的首任領導人則來自義大利。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，「我們領先全球的戰鬥機計畫對全球安全至關重要，我們在交付新機給各自空軍方面也持續取得巨大而積極的進展。」

夏普斯明天將與日本防衛大臣木原稔及義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在東京會面。

英國政府表示，這架超音速隱形戰機配備的雷達，可提供比現有系統多1萬倍的數據。

英國航太系統公司（BAE Systems Plc）、義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）、歐洲飛彈製造商MBDA和飛機發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）將參與這項計畫。

路透社先前報導，日本三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries）、日本航電設備製造商三菱電機（Mitsubishi Electric Corp），還有日本發動機製造商IHI Corp與義大利的Avio Aero公司都參與其中。