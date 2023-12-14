印度洋恐淪中國致命弱點！路透分析：台海開戰時　油輪恐遭脅持

▲中國一艘停靠在浙江省舟山群島的油輪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國近年積極擴張在全球的軍事影響力，包括在南海、東海等，試圖突破美軍所影響的第一島鏈，也因此台灣的國際戰略地位極為重要。澳洲安全專家分析，中國每天必須靠近60艘超大型油輪往返波斯灣、中國，中國所需的近半石油仰賴這條航線，然而該條航線會經過美國所掌控的印度洋，成為其致命弱點。

根據《路透社》，澳大利亞國立大學安全問題專家布魯斯特（David Brewster）表示，一旦中國處於重大戰爭之中，中國將會發現印度洋上的中國郵輪「非常脆弱」，因為即便中國船隻進入南中國海、在中國軍事力量所控制的水域航行，受到南海爭議島嶼上導彈發射台與機場、055型飛彈驅逐艦的保護，但當航行至印度洋時卻失去保護罩。

因為，當這些從非洲或巴西航向中國的油輪穿越印度洋時，事實上印度洋為美國軍事力量所掌控，因此只能淪為任人宰割的肥羊。

熟稔西方與亞洲各國政府的4名特使、8名分析人士認為，西方軍事和戰略學家正在謹慎模擬，當中國和東亞其他國家因台灣問題而爆發衝突時，則衝突如何演變或升級，而中國在印度洋所面臨的「脆弱性」正受到密切關注。

布魯斯特指出，身為全球第二大經濟體的中國，其實每天須仰賴近60艘載滿原油的超大型原油運輸船在波斯灣和中國港口之間航行，雖然在進入南中國海時能夠受到保護，然而當進入由美國軍事力量所掌控的印度洋水域時卻失去保護、幾近受困，因為中國幾乎沒有空中支援、且缺乏可以依靠的軍事基地或設施。

有3名分析人士認為，在全面戰爭中，這些準備航向中國港口、運載200萬桶石油的油輪將會成為被擊沉或俘獲的戰利品，而這顯然反映了上世紀的海軍行動中以敵人的經濟資源做為目標。也因為中國在印度洋所面臨的劣勢，這些可以做為遏制中國發動武力攻擊的選項，甚至提高中國犯台的代價。

針對上述弱點分析，中國國防部並未針對其在印度洋的立場上做出回應。