　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度洋恐淪中國致命弱點！路透分析：台海開戰時　油輪恐遭脅持

▲▼中國一艘停靠在浙江省舟山群島的油輪。（圖／路透）

▲中國一艘停靠在浙江省舟山群島的油輪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國近年積極擴張在全球的軍事影響力，包括在南海、東海等，試圖突破美軍所影響的第一島鏈，也因此台灣的國際戰略地位極為重要。澳洲安全專家分析，中國每天必須靠近60艘超大型油輪往返波斯灣、中國，中國所需的近半石油仰賴這條航線，然而該條航線會經過美國所掌控的印度洋，成為其致命弱點。

根據《路透社》，澳大利亞國立大學安全問題專家布魯斯特（David Brewster）表示，一旦中國處於重大戰爭之中，中國將會發現印度洋上的中國郵輪「非常脆弱」，因為即便中國船隻進入南中國海、在中國軍事力量所控制的水域航行，受到南海爭議島嶼上導彈發射台與機場、055型飛彈驅逐艦的保護，但當航行至印度洋時卻失去保護罩。

因為，當這些從非洲或巴西航向中國的油輪穿越印度洋時，事實上印度洋為美國軍事力量所掌控，因此只能淪為任人宰割的肥羊。

熟稔西方與亞洲各國政府的4名特使、8名分析人士認為，西方軍事和戰略學家正在謹慎模擬，當中國和東亞其他國家因台灣問題而爆發衝突時，則衝突如何演變或升級，而中國在印度洋所面臨的「脆弱性」正受到密切關注。

布魯斯特指出，身為全球第二大經濟體的中國，其實每天須仰賴近60艘載滿原油的超大型原油運輸船在波斯灣和中國港口之間航行，雖然在進入南中國海時能夠受到保護，然而當進入由美國軍事力量所掌控的印度洋水域時卻失去保護、幾近受困，因為中國幾乎沒有空中支援、且缺乏可以依靠的軍事基地或設施。

有3名分析人士認為，在全面戰爭中，這些準備航向中國港口、運載200萬桶石油的油輪將會成為被擊沉或俘獲的戰利品，而這顯然反映了上世紀的海軍行動中以敵人的經濟資源做為目標。也因為中國在印度洋所面臨的劣勢，這些可以做為遏制中國發動武力攻擊的選項，甚至提高中國犯台的代價。

針對上述弱點分析，中國國防部並未針對其在印度洋的立場上做出回應。

ET快訊
Netflix上半年「TOP 10熱門影集」出爐！
日人夫「嘿咻台妹150次」還拍私處照　正宮跨海怒告
快訊／陸軍裝甲564旅起火！　營區庫房燃燒
叫賣哥離婚！　藝人妻曝真實原因
肉體換簽證！　新加坡6人遭強逼性交
《帝王條款》畫出「台灣交通5亂象」！　醫轟出征者：沒仔細看
囚禁4人「逼肛交、木棒性侵」！　7變態男遭重判

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日大臣西村康稔爆多次辦假餐會！　數百萬收益進「小金庫」

國中小情侶偷嚐禁果！「搞出人命」後誕下死嬰　偷埋院子下場慘了

俄總統普丁年終記者會即將登場　俄烏戰爭以來首次

英日義簽協議共同研發先進戰鬥機　2035年可望升空

印度洋恐淪中國致命弱點！路透分析：台海開戰時　油輪恐遭脅持

肉體換簽證！　新加坡「男移民官」強逼6男性交

油輪遇襲求救！美軍驅逐艦出動　擊落來自葉門無人機

男友變態調教！35歲女在家性侵米格魯　狂拍「28支影片」被捕

曼谷知名夜市大火！燒毀120攤販「冒橘紅火光」　濃煙狂竄畫面曝

超詭異！靈車開往喪禮途中突竄火舌　焰火吞噬車身「棺材無損」

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

日大臣西村康稔爆多次辦假餐會！　數百萬收益進「小金庫」

國中小情侶偷嚐禁果！「搞出人命」後誕下死嬰　偷埋院子下場慘了

俄總統普丁年終記者會即將登場　俄烏戰爭以來首次

英日義簽協議共同研發先進戰鬥機　2035年可望升空

印度洋恐淪中國致命弱點！路透分析：台海開戰時　油輪恐遭脅持

肉體換簽證！　新加坡「男移民官」強逼6男性交

油輪遇襲求救！美軍驅逐艦出動　擊落來自葉門無人機

男友變態調教！35歲女在家性侵米格魯　狂拍「28支影片」被捕

曼谷知名夜市大火！燒毀120攤販「冒橘紅火光」　濃煙狂竄畫面曝

超詭異！靈車開往喪禮途中突竄火舌　焰火吞噬車身「棺材無損」

締盟10周年喜相見　黃偉哲出訪日本滋賀會知事及議長

6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000億陷財務危機

開箱花蓮海洋公園最新「海底王國」！5設施搶先看　搭雲霄飛車看海

南韓國稅廳公開「逃稅慣犯」名單！　朴有天漏繳近千萬稅金被列入

張家羽／三級體育並非職業運動　建立制度有其必要

不止基花東！油污入侵宜蘭頭城海岸　大里海蝕平台也遭殃

毒蛇「自咬死亡」身體扭曲成無限符號　目擊者驚：活76年沒見過

台鐵區間車沒開門！「旅客等10秒後」列車又啟動了　出包原因曝

相驗結果曝！「孝子」捅死中風臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了

刺青哥跳科目三闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵

呆柴咬超長樹枝想帶回家　無法上機車爸只拍不救XD

國際熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

即／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「掛最高點」

「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：大體老師

日本將有大地震？「末日先知」預言2024八大災難

「鋼鐵香蕉」爆紅　台灣人狂買

Fed暗示明年至少降息3次　美股勁揚512點

快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

台男曼谷被醫院拒收亡　泰政府要查了

肉體換簽證！新加坡移民官「逼6男性交」

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」網友反應兩極

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

曼谷夜市大火！燒毀120攤販　濃煙狂竄畫面曝

更多熱門

相關新聞

加薩平民流離失所　洪水淹沒避難帳篷

加薩平民流離失所　洪水淹沒避難帳篷

隨著以色列國防軍持續在加薩走廊實施輪番空襲、轟炸，促使聯合國大會12日針對是否要求以色列實施人道停火進行表決，最終以153國投下贊成票壓倒性通過這項不具約束的表決。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯贊同這項表決。然而，加薩走廊的人民仍處於水深火熱中，許多住在帳篷的難民政與惡劣降雨氣候對抗。

加拿大支持加薩人道停火　與美政策分道揚鑣

加拿大支持加薩人道停火　與美政策分道揚鑣

以軍在加薩走廊發現2名人質屍體

以軍在加薩走廊發現2名人質屍體

希臘婦遭3牧羊犬啃咬噴血慘死　犬隻安樂死

希臘婦遭3牧羊犬啃咬噴血慘死　犬隻安樂死

AI深偽「變臉」讓女性裸體　網站瀏覽數暴增

AI深偽「變臉」讓女性裸體　網站瀏覽數暴增

關鍵字：

國際焦點印度洋

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

快訊／麥當勞宣布喊漲！

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面