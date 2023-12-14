曼谷知名夜市大火！燒毀120攤販「冒橘紅火光」　濃煙狂竄畫面曝

▲泰國曼谷的喬德夜市（Jodd Fairs）13日發生火災。（圖／翻攝自Facebook影片）

記者張寧倢／綜合外電報導

位於泰國曼谷市中心的喬德夜市（Jodd Fairs）於2年前開業，由於交通便利，是後疫情時期曼谷地區最受歡迎、遊客最愛逛的夜市之一。然而，13日下午4時30分正準備開始做生意時發生火災，黑煙竄天的畫面在網路社群傳開。所幸最後僅一人受到輕微嗆傷，但有120家攤販被燒毀。

▲從附近建築物拍攝到的喬德夜市火災。（圖／CFP）

根據美聯社報導，從失火現場附近拍攝到的畫面顯示，喬德夜市兩排有帳棚遮頂的攤位猛烈燃燒，有民眾繼續在一旁走動。臉書等網路社群也有民眾上傳火災影片，滾滾濃煙不斷往天上竄。

曼谷匯權縣消防局一名不願透露姓名的官員表示，消防人員在13日接近下午4點30分時接獲火災通報，並花了大約20分鐘就控制住火勢，但他並不清楚火災原因。他透露，初步報告顯示只有一名婦女受到輕傷。

JODD FAIR 由 Aye Thi 發佈於 2023年12月13日 星期三

根據泰媒報導，傷者是一名被濃煙嗆傷的21歲泰國女子，接受急救處理後拒絕被送醫。共有120攤販被火災燒毀，大部分受損的是服飾類商品，由於材質易燃，火勢才會如此迅速蔓延開來，損失金額估計達130萬泰銖（約新台幣115萬元）。

報導稱，喬德夜市座落於曼谷一間大型百貨商場與辦公大樓之間的熱鬧街區，以豐富的小吃攤聞名，由於是晚上營業，下午4點才會開門，因此火災當時人流並不擁擠。

匯權縣首長表示，夜市燒毀的區域將被列為危險區，並關閉至少7到15天，禁止民眾進入，當局預計向受影響的每家攤販提供1.1萬泰銖（約新台幣9800元）的現金補償。他還透露，警方在現場注意到有一名竊賊趁著場面混亂，偷走攤販商品，目前已經將人逮捕。