美商務部質疑華為7奈米晶片　性能、產量跟不上市場需求

▲華為最新款旗艦手機搭載7奈米晶片麒麟9000s。圖為蘋果iPhone 15與華為Mate 60 Pro。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國科技大廠華為8月底推出Mate 60 Pro智慧型手機，搭載了由中芯國際生產的7奈米晶片，似乎顯示中國科技業達成一大突破。然而，美國商務部一名高層12日向美國眾議院外交事務委員會作證時表示，針對華為能否以滿足市場需求的所需規模與性能門檻，來生產最新智慧型手機的先進晶片，美國感到質疑。

根據彭博社報導，負責出口管理事務的商務部助理部長肯德勒（Thea Kendler）表示，華為使用的晶片「無論是性能或是產量，都可能與這台設備的市場需求不符合。」她甚至質疑其性能比先前幾代產品更差，「這款手機內部的半導體晶片性能也比幾年前更差，因此我們為減緩中國獲取先進技術的出口管制是有意義的。」

▲華為（Huawei）參加2023年上海世界移動通信大會（簡稱MWC上海）。（圖／路透）

報導稱，拜登政府就先進半導體晶片與設備方面，對中國實施全面性的出口限制，且美國商務部工業安全局（BIS）今年10月進一步收緊禁令，納入更多管制項目。儘管如此，在美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月底訪中期間，華為與晶片製造合作夥伴中芯國際推出了一款搭載7奈米晶片處理器的智慧型手機，象徵美中科技冷戰進入新階段，並在華府引發一場關於制裁戰略是否奏效的辯論。

BIS在9月初曾表示，政府正在著手研究這款「宣稱是」7奈米的晶片，後來便一直對華為的突破保持沉默，直到肯德勒12日在國會的發言。當被問到華為的技術能力時，肯德勒表示，「我們和你們一樣對其技術發展感到擔憂。」雷蒙多11日也向彭博社表示，有鑑於中國晶片製造近期取得的進步，美國將採取最強而有力的行動保護國家安全，但拒絕證實是否有對華為或中芯進行調查。