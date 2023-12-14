男友揪2人集體性侵女友　她心碎質問！渣男竟回：妳難道不愛我嗎

▲男友設局聯手2名好友性侵女友。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子與19歲男友交往將近3年，男友宣稱他的母親邀約共進晚餐，豈料赴約之後才知道這一切都是騙局，男友找來2名友人集體性侵她。她事後心碎質問男友的獸行，但對方卻反問「妳難道不愛我嗎」，更稱若她懷孕會叫他的朋友負責。

中國報報導，女子與男友明年1月就邁入交往第3年，過去經常受邀到男友家一起吃晚餐，沒想到這次居然被男友欺騙設局。依據女子公布的對話截圖，當時男友宣稱他的母親請她來吃晚餐，提議晚間8時30分去載她，她隨後回覆稱可以自己過去，並準時赴約。

豈料當女子抵達男友家時，迎接她的並不是男友母親，反而被男友與他的2名友人集體性侵。她透露，當時根本無力反抗，在清醒的狀態下被性侵得逞。

事後，女子傳訊息質問男友的獸行，但男友卻反問「為什麼？難道妳不愛我嗎？」不只如此，男友還表示，若她真的懷孕，會叫他的好友負責，因為對方是在她的體內射精。

這狀況讓女子感到相當氣憤，指責「你是我男朋友，你應該是要幫我，而不是這樣對待我，你是瘋了嗎？」但男友卻指，又不是他搞大女友肚子。

報導指出，女子事後已前往警察局報案，父母已知道這件事情，也給予她精神上的支持與關心。