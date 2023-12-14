下半身噴飛20m！泰姊妹看完演唱會　遭轎車撞飛「屍塊四散」

記者王佩翊／編譯

泰國巴真武里省發生一起2死車禍，當時肇事司機看完演唱會後駕駛著一輛白色賓士離場，沒想到卻突然撞上1輛黑色本田摩托車，汽車不斷在路面翻滾後，連同摩托車車體一起卡在路旁的水泥牆上。摩托車上的姊妹花則是當場噴飛車外死亡，屍塊四散。

根據Thaiger報導，肇事駕駛14日凌晨看完男歌手奧帕坤（Add Carabao）的演唱會後，開著白色賓士快速從演唱會會場駛離。怎知速度過快的他突然撞上正在右線行駛的1輛黑色本田摩托車。

由於速度過快且撞擊力道過大，白色賓士與摩托車直接卡進路邊郵局的水泥圍牆。黑色摩托車嚴重毀損，車上2名女子則是當場死亡，且噴飛到路面。其中一人的上半身屍體被卡在摩托車下，下半身則是噴飛至20公尺遠。

由於2名女子的屍體遭受嚴重撞擊，當場碎成屍塊散落在事故現場附近，警方經過多重確認後，才釐清兩人身分，並確定為一對37歲與43歲的姊妹，分別是蘇瓦娜（Suwanna Chumngern）和皮拉坦彭（Prathanporn Chumngern）。

46歲的白色賓士駕駛則是因為傷勢嚴重、失去意識，被送往附近醫院治療。該起事故發生在14日凌晨3時20分，由佛法救濟基金會的救援隊與巴真武里省卡賓武里警察局共同處理。

報導指出，姊妹兩人的破碎屍塊與摩托車零件散落在地面，接獲消息的親友趕往現場時，無法控制悲傷情緒，崩潰大哭，導致無法向警方提供相關訊息。