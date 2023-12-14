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肉體換簽證！　新加坡「男移民官」強逼6男性交

▲▼護照,入境,海關。（圖／CFP）

▲新加坡移民局一名官員濫用職權，逼迫6名男子以性交方式換取簽證。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

新加坡移民與關卡局（ICA）一名53歲官員被指控逼迫6名男子「肉體換簽證」，以性交作為報酬，協助需要在新加坡延長停留的6人取得短期訪問通行證，濫用公權，因此遭到起訴。

根據《海峽時報》報導，53歲的Kannan Morice Rajagopal Jayaram面臨6項貪汙指控，他涉嫌在2022年至2023年2月之間要求6名男子提供性服務，硬上成功後再濫用公權，協助對方延長在新加坡的合法停留時間。

在12月14日的法院聽證會上，法官Brenda Tan表示，如果被告願意認罪，檢方已準備好接受認罪協商。被告律師Tan Wei Chieh則指出，他會與被告協調是否認罪。

目前Kannan Morice Rajagopal Jayaram以3萬新幣（約新台幣70萬元）交保，此案將於2024年1月11日再度開庭審理。

報導指出，ICA接獲有關Kannan的貪污舉報後，立刻向相關單位報告，並展開調查，同時於4月15日起要求他停職。

ICA重申，「我們對於違法的官員抱持嚴肅態度。我們希望所有官員在任何時候都保持著高標準的誠信與專業水準。違法的官員將會根據法律進行處理。」據悉，如果罪名成立，Kannan的每項罪刑最高可被罰10萬新幣（約新台幣235萬元），並被監禁5年。

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