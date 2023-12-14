男友變態調教！35歲女在家性侵米格魯　狂拍「28支影片」被捕

▲女子性侵寵物犬被判刑。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲35歲女子蕾貝卡(Rebecca Louise Micallef)被人發現和米格魯發生性關係，拍下多達28支影片，並且將這些影片分享給正在交往的男友，變態行為讓她近來被正式判刑。

身為人母的35歲女子蕾貝卡，今年1月被人發現拍攝28支與寵物犬有關的色情影片，12日在澳洲黃金海岸市紹斯波特(Southport)地方法院受審。法院資料顯示，這些影片每支都非常短，大約幾秒鐘長，裡面涉及她與1至2隻寵物犬。

Sick mum filmed 28 clips of attempted sex acts on dogs as she's jailed over crimeshttps://t.co/ddvOLOIZ5E pic.twitter.com/41ngU3xfNl — Daily Star (@dailystar) December 13, 2023

檢察官加拉格爾(Stephanie Gallagher)表示，被告拍下影片後，全都和當時交往的男友一起分享，因為對方在事發幾周前開始傳訊息給她，希望她可以拍攝類似影片。

蕾貝卡表示，她原本也不想這樣做，但是最終還是屈服男友的變態要求。法庭資料指出，蕾貝卡在之前的感情中遇過家暴，所以容易受到伴侶的心靈操控，並且長期飽受飲食失調症等精神問題困擾，事情曝光後還害她失去長達16年的工作。

法官伍德里奇(Jodie Wooldridge)認為，雖然蕾貝卡的行為是不可接受的，但考量到她沒有任何前科以及前男友對待她的惡劣態度，最後判處她15個月刑期，緩刑18個月，並且禁止5年內購買或擁有任何寵物。