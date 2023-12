男友變態調教！35歲女在家性侵米格魯　狂拍「28支影片」被捕

▲女子性侵寵物犬被判刑。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲35歲女子蕾貝卡(Rebecca Louise Micallef)被人發現和米格魯發生性關係,拍下多達28支影片,並且將這些影片分享給正在交往的男友,變態行為讓她近來被正式判刑。

身為人母的35歲女子蕾貝卡,今年1月被人發現拍攝28支與寵物犬有關的色情影片,12日在澳洲黃金海岸市紹斯波特(Southport)地方法院受審。法院資料顯示,這些影片每支都非常短,大約幾秒鐘長,裡面涉及她與1至2隻寵物犬。

Sick mum filmed 28 clips of attempted sex acts on dogs as she's jailed over crimeshttps://t.co/ddvOLOIZ5E pic.twitter.com/41ngU3xfNl