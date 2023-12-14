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大選倒數30天　路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

▲▼ 台灣主要在野黨國民黨副主席夏立言。（圖／路透）

▲國民黨副主席夏立言正前往中國大陸訪問。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

距離台灣2024年總統大選僅剩30天，《路透社》最新消息指出，國民黨副主席夏立言目前正在中國大陸進行訪問，時機相當敏感。國民黨在聲明中證實，夏立言於13日前往中國大陸是受到當地台商邀請，預計將到訪成都、南昌、中山、廈門和重慶。

根據《路透社》報導，目前身為國民黨副主席的夏立言，是台灣資深外交官，曾經擔任陸委會主委，而他先前並未公開表示將在此時前往中國大陸，由於目前距離大選僅剩30天，時機相當敏感。

國民黨在發給《路透社》的聲明中指出，夏立言此行是受到當地台商邀請，預計將到訪成都、南昌、中山、廈門和重慶，並一起參加相關活動，「這次訪問主要是為了延續過去幾次訪問中國大陸的成果和目標，透過參與活動，關心台商和台胞，聽取大家的意見，為台海兩岸的和平、穩定、繁榮作出貢獻。」

兩名知情人士透露，夏立言很可能會與國台辦官員會面，但截至目前國台辦並未做出相關回應，國民黨的聲明中也未提及會面計畫。

報導提及，夏立言在過去這1年半期間造訪中國大陸3次，其中一次的時間點落在2022年8月，也就是中國因時任眾院議長裴洛西訪台進行環台軍事演習後不久。

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