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出國爽吃「20元」咖哩吃到飽！　男吃完卻噴7萬9

出國爽吃「20元」咖哩吃到飽！　吃完卻噴7萬9結局超辛酸

▲日本男子到尼泊爾以100日圓體驗當地Dal Bhat咖哩吃到飽後，開始腹瀉、發燒，最終狂噴36萬日圓接受治療。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本一名男子日前到尼泊爾出差時，僅以100日圓（約新台幣22元）就體驗到當地的Dal Bhat咖哩吃到飽。沒想到吃完後，他竟出現腸胃不適、腹瀉的情況，後續因為受不了到當地醫院就醫住院，最終狂噴了36萬日圓（約新台幣7萬9千元），讓他相當後悔。

根據日媒《TRILL News》報導，日本一名從事建築行業的30多歲男子，被公司派遣到尼泊爾出差半年，進行一個道路建設項目。而當地的Dal Bhat咖哩非常有名，且只要花費100日圓，就可以享用咖哩吃到飽。

後來這名男子被便宜且可以吃到飽的咖哩吸引，便到當地餐廳享用咖哩吃到飽，不過他在吃飯過程中因為不想浪費飯菜，就不斷進食。沒想到當他吃完後，竟出現腸胃不適、腹瀉、發燒的情況，讓他不得不前往當地醫院檢查治療。

事後他在醫院住院了3天，每天花費為1000美元（約新台幣3萬1千元），最終狂噴了36萬日圓（約新台幣7萬9千元），讓他相當後悔，直呼自己會永遠記取這個慘痛的教訓。

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