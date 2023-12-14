快訊／大阪環球影城又故障！　飛天翼龍遊客「受困最高點」

記者王佩翊／編譯

日本大阪環球影城再傳事故，園區內雲霄飛車「飛天翼龍」（ザ・フライング・ダイナソー）在行經設施最高處時突然停擺，當時車頭往下，所有遊客緊急在工作人員安排下從樓梯避難。

▲日本環球影城飛天翼龍又傳故障。（圖／記者蔡玟君攝）



根據MBS NEWS報導，大阪環球影城表示，事發後，園方已在當天上午11點多到飛天翼龍的最高處進行檢查，並確定緊急停止作動的原因是感應器失靈。當時飛天翼龍上幾乎滿座。

附近設置的相機也拍下整個過程，飛天翼龍緊急停駛後，工作人員慢慢靠近遊客，並指引乘客從緊急逃生樓梯疏散至平地。

環球影城指出，待遊客全員疏散後，將會重啟飛天翼龍。據悉，目前尚未接收到人員傷亡的通報。