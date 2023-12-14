異國約會一去不回！美喜劇演員慘遭撕票　身中10多刀墜谷亡

▲熊圖葛赴約途中，竟遭綁架並且撕票。（圖／翻攝自Facebook／Tou Ger Xiong，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美籍苗裔喜劇演員熊圖葛（Tou Ger Xiong）與家人前往哥倫比亞渡假，其中一天獨自出門，與剛認識的女網友見面，未料一去不回，被發現時已經身中多刀陳屍山谷。

50歲的熊圖葛目前定居美國明尼蘇達州，11月29日抵達哥倫比亞第二大城市麥德林（Medellín），之後透過社群媒體認識女網友，並且相約12月10日見面，卻在赴約途中遭一群男人綁架。與此同時，他在哥倫比亞的住處被陌生女子闖入偷竊，但此人成功逃逸。

根據當地媒體《哥倫比亞人報》，約會當晚7時左右，熊圖葛打電話給一名哥倫比亞友人，聲稱自己被擄走，並且「用槍指著」，綁匪要求贖金800萬披索（約新台幣6.4萬元）現金。

儘管友人立刻報警並準備贖金，熊圖葛仍遭撕票，陳屍在科爾科瓦多峽谷（La Corcovado），身上有數十處刀傷，以及從逾60英尺（約18公尺）摔下來導致的多處瘀傷。

哥倫比亞當局已經開始調查此案，釐清受害者是否因為企圖逃跑而喪命。目前無法證實，女網友與洗劫熊圖葛住所的女嫌是否為同一人，但家屬透露，已有一名嫌疑人被捕。

熊圖葛1973年出生於寮國，父親曾為美國中央情報局（CIA）工作，在寮國共產黨政權1975年上台後，全家人逃離母國。他輾轉搬到美國定居，長年熱衷社會運動，透過精彩表演推廣苗族文化。