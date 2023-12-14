國中小情侶偷嚐禁果！「搞出人命」後誕下死嬰　偷埋院子下場慘了

▲新加坡一對小情侶偷嚐禁果，搞出人命後，竟將嬰兒的屍體埋在家裡院子。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名17歲少年和女同學發生關係，不料竟導致女方懷孕。事後，這對小情侶嘗試通過各種恐怖的方式墮胎，但均告失敗，最後少女在男友的遠程陪伴下，於家中誕下死嬰，並將嬰兒的屍體埋在自家院子裡，直到女孩的母親發現女兒鬱鬱寡歡，才終於揭發這場悲劇。

據《聯合早報》報導，事件中的一對男女原本是中學同學，並於2020年開始交往。2020年7月，當時只有14歲的少年趁著弟弟不在家時，偷偷帶當時只有15歲的少女回家。不過，由於2人年紀太輕，難以購買保險套，因此他們並未採取任何防護措施，就發生了關係。

2021年1月，少女發現自己2個月都沒來月經，於是少年便掏出自己的儲蓄，上網購買驗孕棒，確認女生懷孕。這對小情侶相互商量後，決定不告訴任何人，並試圖透過各種危險的墮胎手段自行墮胎，但均未成功。

2021年6月11日，女生在少年視訊陪伴下，於家中誕下已胎死腹中的男嬰，隨後她使用報紙將嬰屍包裹藏在衣櫥內，並在2天後埋在自家院子裡。這對小情侶2022年分手後，少女的母親發現女兒鬱鬱寡歡，一問之下才得知女兒所經歷的一切，並帶她去報警，才揭發了這場悲劇。

少年隨後於今年6月被指控性侵未成年少女，以及教唆他人隱瞞產子棄嬰屍的2項罪名。少年於12月13日早上認罪，而案件也被訂在2024年1月進行審理。