炒股炒出財政窟窿！富商女婿劫銀樓「補洞」　一雙鞋暴露身份

▲泰國一名富商的女婿竟因炒股失利搶銀樓。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國上月爆發搶劫案，一名劫匪闖入銀樓短短一分鐘，就搶走了88條總價高達1700萬泰銖（約新台幣1500萬元）的金飾。最近，警方調查發現，涉嫌搶劫的居然是知名農業大亨的女婿，而嫌犯落網後也承認，他是因為炒股失利，需要資金填補財務缺口，才會鋌而走險犯案。

據泰媒The Thaiger報導，清邁一家銀樓在11月28日遭遇搶劫，一名劫匪在晚間6時45分闖入珠寶金行後，跳過櫃檯，抓起88條金飾然後迅速逃走。據悉，他在搶劫過程中並未攜帶武器，也沒有傷害任何員工，不過被搶走的金飾每條價值高達20萬至50萬泰銖，令商家損失至少1700萬泰銖。

隨後，警方調閱監控畫面，發現嫌犯是一名身高180公分的男子，犯案時開著一輛Honda Wave的機車，而他最後的蹤跡停留在附近一個著名橘子園的豪華住宅區裡。儘管嫌犯在犯案時，靠著一身黑色夾克和長褲將全身和臉部都遮掩得密不透風，但警方根據他的逃跑路線和腳上穿著的一雙昂貴名牌鞋，斷定劫匪應該是一名富商。

警方深入調查後，鎖定劫匪為泰北知名橘子種植園大亨37歲的女婿塔查傑（Thatchaseth Chatetawattananukun），於是在12月12日對他與妻子的4棟豪宅展開調查，當場起獲超過140萬泰銖（約新台幣125萬元）的現金、槍支和摩托車等作案贓物。

塔查傑承認，自己犯案後將搶來的金飾帶到了緬甸，以400萬泰銖（約新台幣355萬元）的價格賣出去後，將其中的150萬泰銖（約新台幣133萬元）帶回泰國，並計劃在下個月將剩餘款項取回泰國。塔查傑也表示，自己是因為在炒股和比特幣投資中遭受巨額虧損，急需資金填補財務缺口，所以才試圖透過非法手段取得資金。