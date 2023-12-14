澳洲女子遭控「連殺4孩」入獄20年　終獲清白罪名撤銷

▲福比格因涉嫌殺害4名孩子入獄20年，隨著新科學證據浮現，她獲赦出獄。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲56歲女子福比格（Kathleen Folbigg）因涉嫌殺害4名孩子入獄20年，但最新科學證據顯示，過世的孩子們為自然死亡，因此她於今年6月獲特赦出獄。這起案件堪稱澳洲司法史上最大的誤判之一，就在14日，新南威爾斯州法院法官撤銷她的罪名，她的法律團隊稱將請求賠償。

綜合美聯社、衛報報導，福比格的4名孩子在1989年至1999年的這十年間相繼死亡，孩子最小才19天，最大僅19個月。儘管她堅稱自己清白無辜，但仍被認定殺害孩子們，於2003年因3項謀殺罪和1項過失殺人罪被定罪入獄。依據最新科學證據，福比格的4名孩子均為自然死亡，終於還她清白，並於今年6月獲赦出獄。

新南威爾斯州法院法官14日撤銷她的罪名，也讓56歲的她在法庭上留下眼淚，支持者們也為她起立鼓掌。她事後在庭外情緒激動表示，她愛她的孩子們，永遠都愛。

隨著罪名撤銷，福比格律師芮格（Rhanee Rego）表示，國家應該要給予賠償，但並未給出具體數字。新南威爾斯州總檢察長戴利（Michael Daley）則稱，政府將考慮賠償要求。