想挖沙子修理房子　泰國一家5人疑遭「流沙吞沒」全喪命

▲男子帶著孩子們挖砂後不見人影，妻子發現異狀報警，找到的卻是5具冰冷遺體。（圖／翻攝自Khaosod English）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國武里南府沙兌縣本周發生一起死亡悲劇，男子帶著女兒與其他孩子們到河邊挖沙，原想要把沙子帶回家修理房子，沒想到一去不回，5人疑似遭流沙吞沒全數喪命。直到男子老婆聯繫不上人時，才報警求助展開救援行動，最終尋獲5具冰冷遺體。

綜合泰媒Khaosod English等報導，45歲男子威霖亞（Wiriya Khadchan）在告訴太太要去芒河（Mun River）取沙子修理房子之後，11日一大早就帶著23歲女兒（Nucharin Khadchan）與3名分別為14歲、11歲、8歲的親戚孩子出門。

威霖亞的44歲妻子邦昂（Bang-on）當天不在家，沒有跟著家人們一同前往，但卻也發現，5人出發之後便不見蹤影。她事後向警察局求援，救援行動隨即展開，警方發現威霖亞的車子，車內雖然有沙子，但卻沒有發現人和人影，且在車子附近有孩子的書包和涼鞋。

救援人員見狀決定下水搜尋，最終在水中找到威霖亞，並在沙坑陸續發現其他4人的遺體。

針對死因，警方現階段仍無法下定論，初判有可能是其中一名孩童戲水時溺水，其他人出手救人但全員溺斃身亡，又或者是其中一人被流沙吞沒，其他人前去幫忙卻全被吸在一起無法脫困喪命。警方仍在等待驗屍結果。