　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓食用狗肉太震撼！韓總統夫人推「禁食狗肉」：盼國會儘速修法

▲▼南韓總統夫人金建希於當地時間13日造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／CFP）

▲南韓總統夫人金建希於當地時間13日造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓長年以來保有「食用狗肉」的傳統，包括在夏季三伏食用狗肉補身湯。不過近年，隨著飼養貓狗的人數突破千萬，也使民眾逐漸重視犬隻的生命權。南韓總統夫人金建希先前曾被英王后卡蜜拉問及相關議題，此次出訪荷蘭時在一場座談會上強調，廢除食用狗肉的傳統是總統尹錫悅的承諾，未來將儘速推動立法。

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅、總統夫人金建希展開荷蘭5天3夜國是訪問行程，主要聚焦在南韓和荷蘭在半導體產業上的結盟，力求穩定半導體產業供應鏈。當地時間13日，金建希前往位於首都阿姆斯特丹的動物保護基金會，在現場向當地動保人士承諾，南韓將會儘速推動相關立法，終止食用狗肉的風氣。

金建希表示，「隨著將寵物視為家人的社會風氣逐漸擴散，盼我國（南韓）能不分朝野，儘速在國會通過禁止食用狗肉的相關特別法。而禁止食用狗肉，也是總統尹錫悅所做出的承諾。我聽聞，荷蘭政府制定強而有力的動保政策，打造出沒有流浪狗存在的國家。荷蘭超過百年來的努力，致力打造『動物福祉先進國』，這也是韓國能參考的案例。」

▲▼南韓總統夫人金建希於當地時間13日造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／CFP）

金建希透露，她從以前就積極參與動物保護相關活動，甚至還因此領養了幾隻流浪狗、流浪貓。來自荷蘭的動物警察在座談會上強調，虐待動物的犯罪行為有可能會讓受害對象延伸至人類；金建希對此表示，「動物也和人類一樣擁有感情，因此針對寵物犬的殘忍虐待行為，會威脅動物和人類的尊嚴。」

座談會結束後，金建希還參訪了動物保護基金會的診間、臨時收容所等，見到了遭到飼主或非法繁殖業者虐待而受傷的犬隻。

根據韓媒《NoCut News》，就連英國卡蜜拉王后也知道南韓國內存在著食用狗肉的動保議題。

▲▼南韓總統夫人金建希於當地時間13日造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／CFP）

尹錫悅夫婦11月底出訪英國，當兩人出席由查爾斯三世所主持的午宴時，卡蜜拉王后便當著金建希的面提到，「我有家人曾去韓國旅遊的時候想吃肉，當他走進販賣（狗肉）補身湯的餐廳時，內心受到極大衝擊」；對此，金建希則坦承，南韓境內確實仍存在著食用狗肉的文化，因此國內正致力推動立法禁止。

另外，儘管南韓執政黨國民力量曾一度在國會推動「禁止食用狗肉」相關立法，而最大在野黨共同民主黨也罕見呼應立法，但國內民意調查卻對此抱持負面看法，而該法的在金建希的積極倡導下，也使該法被譏為「金建希法」。

ET快訊
協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮：全民院長
國庫當提款機　爽拿277萬吃喝玩樂
認清現實不打球了　兄弟27歲內野手轉換跑道
獨／「最帥翻譯」主動追男友　哽咽求婚：跟他在一起很幸福
許維恩母失智　首吐心聲：她已不認得我了
快訊／狂砍64分破紀錄！　紀念球卻被拿走爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／中、俄6架軍機闖「南韓航空識別區」　韓多架軍機緊急升空

異國約會一去不回！美喜劇演員慘遭撕票　身中10多刀墜谷亡

出國爽吃「20元」咖哩吃到飽！　男吃完卻噴7萬9

澳洲女子遭控「連殺4孩」入獄20年　終獲清白罪名撤銷

南韓食用狗肉太震撼！韓總統夫人推「禁食狗肉」：盼國會儘速修法

美離譜警官將「警犬忘在車內」22小時活活悶死　餵別隻狗才想起牠

炒股炒出財政窟窿！富商女婿劫銀樓「補洞」　一雙鞋暴露身份

大選倒數30天　路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

嫌Uber司機開太慢　27歲女乘客半路劫車「自己狂飆去機場」被捕

大谷翔平「道奇開幕戰」票價繼續漲！　最貴座位要價30萬元

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

快訊／中、俄6架軍機闖「南韓航空識別區」　韓多架軍機緊急升空

異國約會一去不回！美喜劇演員慘遭撕票　身中10多刀墜谷亡

出國爽吃「20元」咖哩吃到飽！　男吃完卻噴7萬9

澳洲女子遭控「連殺4孩」入獄20年　終獲清白罪名撤銷

南韓食用狗肉太震撼！韓總統夫人推「禁食狗肉」：盼國會儘速修法

美離譜警官將「警犬忘在車內」22小時活活悶死　餵別隻狗才想起牠

炒股炒出財政窟窿！富商女婿劫銀樓「補洞」　一雙鞋暴露身份

大選倒數30天　路透：國民黨副主席夏立言「突訪問中國」

嫌Uber司機開太慢　27歲女乘客半路劫車「自己狂飆去機場」被捕

大谷翔平「道奇開幕戰」票價繼續漲！　最貴座位要價30萬元

SEVENTEEN淨漢腳踝舊傷開刀！　公司認：暫時中斷活動

快訊／戴資穎3局力退南韓好手　年終賽2連勝明對安洗瑩

早上餵浪浪吃麵包！狗狗「狂追5公里」苦等9小時...OL下班被暖哭

跳《科目三》害腳踝骨折！舞蹈師辣跳示範　醫曝：傷害性極強

公車全面電動化　南消一大隊結合新營客運辦電動巴士搶救訓練

2023雙子座流星雨極大值...每小時估150顆　陽明山賞星點將交管

才剛養1個月！5月大萌橘貓「翹腳露肥肚」　媽傻眼：這樣正常嗎？

吳鳳科大校園路跑　學校師生及社區民眾加碼抽大獎

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

侯友宜高雄獻唱《堅持》！唱到一半嗨到跳下台　地方媽媽暴動了

國際熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

「TikTok惡作劇」警找到5屍　校方：大體老師

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

即／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「掛最高點」

「鋼鐵香蕉」爆紅　台灣人狂買

Fed暗示明年至少降息3次　美股勁揚512點

快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

台男曼谷被醫院拒收亡　泰政府要查了

日本將有大地震？「末日先知」預言2024八大災難

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」網友反應兩極

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

全球通膨中國卻反過來！　豬肉價暴跌推向通縮懸崖

女老師為學生肉體授業　囚犯照驚為天人

更多熱門

相關新聞

即／中、俄6軍機闖防空識別區　韓軍機升空

即／中、俄6軍機闖防空識別區　韓軍機升空

根據《韓聯社》最新消息，中國、俄羅斯共6架軍用機，今（14）日稍早進入位於東海（日本海）的南韓防空識別區（KADIZ），之後又從南韓防空識別區離開。

白宮：近期啟動美日韓飛彈情報即時共享機制

白宮：近期啟動美日韓飛彈情報即時共享機制

即／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「掛最高點」

即／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「掛最高點」

安倍派4內閣請辭！　接任名單曝光

安倍派4內閣請辭！　接任名單曝光

日「安倍派內閣」全被拔！林芳正接官房長官

日「安倍派內閣」全被拔！林芳正接官房長官

關鍵字：

日韓要聞南韓狗肉補身湯食用狗肉金建希荷蘭

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

丫頭出國脫了！

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

楊丞琳失言4天首現身！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面