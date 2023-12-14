美國白宮：北韓飛彈情報即時共享機制　將於最近幾天內啟動

▲拜登、岸田文雄、尹錫悅8月中旬在華府大衛營展開會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅今年8月中旬曾在華府近郊大衛營進行會談，最終決定建立起飛彈情報即時共享機制，一旦北韓（朝鮮）發射導彈，三國將可共享各自所取得的情報。美國白宮透露，如今該項體制將於近日正式啟動。

根據《韓聯社》，美國白宮國安會印太事務主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）於當地時間13日在華府布魯金斯學會上表示，「我們承諾將在年內啟動飛彈情報即時共享機制，而這一份承諾正在順利進行。其實，（美日韓飛彈警報即時共享機制）將在這幾天以內（next few days）正式啟動。」

據悉，南韓軍、駐韓美軍、日本自衛隊、駐日美軍各自所使用的雷達指揮管制系統，將經由美國印太司令部進行連接，使美日韓三國能即時共享北韓軍事情報，因為日本、南韓並非屬於同盟國關係而無法直接互相連結，因此必須經由日韓兩國共同的同盟國美國互相即時共享軍情。

2014年，美日韓曾簽訂《軍情共用協定》（TISA），南韓、日本以美國為情報共享中繼站，向美國國防部傳達各自掌握的北韓核武導彈情報，美國國防部則在情報提供國批准後，向另一方提供情報，因此該機制並不屬於即時共享。

今年8月中旬美日韓領導人在大衛營通過「三方協議公約」（Commitment to Consult），當出現對三國共同利益與國防安全造成影響的地域性挑戰和威脅時，三國能依照該公約進行迅速應對、協商。普胡伯強調，該份公約是大衛營會談時所取得最重大的成果。

普胡伯舉例，當日本最重視的第一島鏈（連接沖繩至台灣、菲律賓至麻六甲海峽的中國海軍作戰半徑）以及西太平洋發生危機或紛爭時，南韓依照「三方協議公約」，同樣將上述問題認為與己身利益直接相關。

普胡伯也提到，明年美國、日本、南韓將同樣進入聯合國安理會擔任理事國，屆時可針對北韓核武導彈威脅、北韓和俄國軍事合作等議題進行合作，「我國（美國）非常期盼此刻的到來，期盼能有最大的活用空間。」