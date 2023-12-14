教宗方濟各曝「已選好安葬地」　打破百年傳統！宣布不葬在梵蒂岡

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）可能成為百餘年來首位不葬在梵蒂岡的教宗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）將於17日迎來87歲大壽，不過他13日接受墨西哥廣播公司Televisa的網路媒體N+採訪時表示，他已經「準備好了」（prepared）自己在羅馬大教堂的墳墓。這代表方濟各有意打破長期以來的傳統，可能成為一百多年來第一位被安葬在梵蒂岡以外的教宗。

根據法新社、衛報報導，教宗方濟各告訴記者，「那個地方已經準備好了。我想被葬在聖母大殿（Santa Maria Maggiore）。」建於西元5世紀的聖母大殿座落羅馬埃斯奎利諾區（Esquilino），位在羅馬中心火車站附近，是天主教會的4座特級宗座聖殿之一。

▲方濟各說他已經與典禮長會面討論，將簡化教宗葬禮儀式。（圖／路透）

方濟各說，他與這座聖母大殿有特殊的聯繫，成為教宗前他經常在周日訪問羅馬時造訪，自2013年獲選教宗以後，他前往海外出訪的前後也會在教堂裡的聖母瑪利亞與小耶穌聖像前禱告，動手術後也會去那裡禱告，至今已去過不下百次。他還告訴記者，為了簡化教宗葬禮，他已經會見了典禮長（Masters of Ceremonies）並補充說，「我會啟用一種新的儀式。」

報導稱，方濟各的決定意味著，他將成為繼前教宗良十三世（1810年－1903年）之後，時隔百餘年來，首位被安葬於梵蒂岡以外的天主教教宗。良十三世遺體被安葬於羅馬的拉特朗聖若望大殿（St John the Lateran）。按慣例，教宗通常會被隆重地葬於梵蒂岡的聖伯多祿大殿（St Peter’s Basilica，又稱聖彼得大教堂）底下的石窟墓或大教堂內的小聖堂中。

報導指出，方濟各近年來健康狀況逐漸下降，膝傷迫使他使用輪椅或拐杖，他已經表示，如果他像前任教宗本篤十六世（Benedict XVI）2013年時一樣主動辭位，他將住在梵蒂岡郊外羅馬某處為退休神職人員準備的住所。方濟各2021年曾動過結腸切除手術，今年4月初因為支氣管炎住院，11月底又因為罹患急性支氣管炎而取消前往杜拜參加COP28聯合國氣候峰會的行程。