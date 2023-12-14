美眾議院批准「總統彈劾調查」！　拜登批：政治噱頭

文／中央社

在共和黨人全力支持下，美國聯邦眾議院今天以微小差距，通過對總統拜登的彈劾調查，讓拜登成為最新一個遭到國會彈劾調查的美國總統。對此，拜登批評這是共和黨人的政治噱頭，毫無依據。

▲拜登對於最新通過的彈劾調查表示，一切只是共和黨的政治噱頭。（圖／路透）



美國眾議院今天傍晚以221票贊成、212票反對，通過授權對拜登（Joe Biden）展開彈劾調查決議。這項彈劾案是10月初遭到罷免的前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在9月時提出。

眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）並在9月下旬舉行初步彈劾聽證會，與拜登兒子韓特．拜登（Hunter Biden）有關的海外商業投資證據；共和黨人指稱，韓特利用拜登影響力在海外商業交易中涉及不當獲利，必須釐清拜登在其中扮演的角色。

委員會在11月初對韓特與總統拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）發出傳票，傳喚兩人出席作證。韓特今天稍早雖然出現在國會山莊，但不是出席閉門聽證會，而是發表公開聲明表達對這項調查的不滿。

對此，拜登發表聲明表示，美國人民需要國會領導人就國家和世界的重要優先事項採取行動。他批評共和黨人在面對烏克蘭與以色列情勢、邊境局勢、經濟發展等重要議題時沒有採取行動，而是浪費時間罷免眾議院議長、驅逐同黨籍議員，選擇將時間浪費在毫無根據的政治噱頭。