美名醫「掉包精子」秘密播種！　噁讓女病患懷上他的孩子

▲美國一名女病患尋求人工受孕，卻在不知情的狀況下，懷上醫師的孩子。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國波士頓的不孕症權威醫師博格（Dr Merle Berger）被指控，使用自己的精子，替女病患進行人工受孕，還公然謊稱當初使用的是匿名捐贈者的精子，目前已知至少一名婦女受害，在不知情狀況下懷上他的孩子。

《衛報》報導，博格是知名生育診所「波士頓IVF」創辦人，在哈佛醫學院教授婦產科與生殖科學逾30年。根據13日提交給波士頓地方法庭的民事訴訟文件，他偷偷讓女病患德波安（Sarah Depoian）懷上自己的孩子，卻謊稱精子來自一位匿名住院醫師，甚至宣稱此人「長得很像她丈夫」。

德波安與丈夫深受不孕所苦，1980年向博格尋求治療，隔年順利生下女兒貝絲特（Carolyn Bester）。未料，42歲的貝絲特今年做了居家DNA檢測，並上族譜網站Ancestry.com查詢後，才發現生父另有其人，最終依循線索，確認對方正是當年的主治醫師博格。她在記者會上坦言，得知真相時「真的很震驚又害怕」。

▲德波安一家都被真相震驚不已。



德波安表示，如果博格表明要使用自己的精子，她當年就不會同意接受治療。德波安透過律師發布聲明指出，「這是一種極端的侵犯行為。我還在努力消化這個消息。我曾完全信任博格醫師。我們以為他的行為負責任且有道德」，如今更擔心還有其他潛在受害者。

原告律師沃夫（Adam Wolf）指出，博格醫師偷偷將自己的精子植入患者體內，「未經同意且違背她（患者）的意願」，「有些人把這種可怕的行為稱作醫療性侵（medical rape），但不論你選擇怎麼稱呼它，博格令人髮指且蓄意的不當行為都是不道德、無法接受且非法的。」

據悉，博格目前已經不再執業，但他的律師也發布聲明，宣稱自雙方6個月前首次接洽以來，這些指控「反覆地改變」，並且「沒有法律或事實依據，將在法庭上被推翻。」

原告委託的律師事務所2021年也處理過類似訴訟，患者沃絲（Bianca Voss）提告紐約生育權威格林伯格（Dr Martin D Greenberg）使用自己而非匿名捐贈者的精子讓她懷孕。負責該案的律師佩弗（Joseph Peiffer）說，美國的「生育詐欺」正在蔓延，而這只是數千案例中的其中一起。

►►►做試管嬰兒「搞錯精子」生下別人的種 俄醫辯：你老婆外遇

►►►人妻借精「高學歷單身漢」 懷孕才知被騙！怒棄養親生孩