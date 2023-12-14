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大谷翔平「道奇開幕戰」票價繼續漲！　最貴座位要價30萬元

▲大谷翔平 （圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平明年3月在道奇的首場出賽最便宜的票價已翻漲一倍以上。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國職棒日籍選手大谷翔平與洛杉磯道奇簽下大聯盟（MLB）史上最高的7億美元合約後不到一星期，大谷明年3月在道奇的首場出賽最便宜的票價已翻漲一倍以上，目前以高達455美元（約台幣1.4萬元），而最貴的座位要價9628美元（約台幣30萬元）。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在道奇的首場出賽最高票價翻漲至9628美元。（圖／達志影像／美聯社）

根據《富比世》報導，洛杉磯道奇明年3月28日主場對戰聖路易紅雀（St. Louis Cardinals）的平均票價是580美元（約台幣1.8萬元），最便宜票價是190美元（約台幣6000元），但在大谷宣布簽約後，最便宜票價在24時內翻漲一倍，後續又上漲16％，達到455美元。

目前這場比賽的平均票價也從580美元翻漲至1236美元（約台幣3.9萬元），而最貴門票是靠近球員休息區的Dugout Club座位，價格高達9628美元。

事實上，美國大聯盟的比賽門票多是以浮動票價形式販售，美國媒體USA TODAY在10日更是以「大谷翔平的影響力：在道奇體育場對上聖路易紅雀的主場開幕戰，最低票價高達359美元」為題大幅報導。

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