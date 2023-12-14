OpenAI與「歐洲最大出版集團」合作　ChatGPT將提供付費新聞內容

▲德國媒體巨擘斯普林格與OpenAI達成合作協議。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

被認為是「歐洲最大數位出版公司」的德國媒體巨擘斯普林格（Axel Springer）宣布，與OpenAI達成合作協議，未來用戶使用聊天機器人ChatGPT查詢時，將會提供斯普林格旗下媒體的新聞內容摘要，包含即時與付費內容。

根據《路透社》報導，作為協議的一部分，當ChatGPT的用戶提問時，AI將會提供斯普林格旗下媒體品牌的相關新聞摘要，包含德國《圖片報》、《世界報》、波蘭發行量最大的日報《Fakt》、總部設在美國的新聞網站Politico與《商業內幕》（Business Insider）等。

斯普林格與OpenAI在共同聲明中指出，ChatGPT的回答將包含原本需要付費的內容，並提供完整的文章連結，以提高資訊來源的透明度。OpenAI智慧財產權與內容主管魯賓（Tom Rubin）表示，文章出版後，摘要就會在ChatGPT上發布，如此一來突發新聞也能成為用戶體驗的一部分，而合作內容預計在2024年第一季上線。

知情人士透露，斯普林格的內容將在ChatGPT的搜尋結果中佔據有利位置，目的是幫助斯普林格旗下媒體品牌增加流量和訂閱收入；OpenAI還將斯普林格的內容用於訓練ChatGPT的語言模型。

這項合作案，雙方未透露交易的財務細節，但據彭博（Bloomberg News）指出，OpenAI支付斯普林格數千萬歐元。此外，這項合作案並不具排他性，斯普林格仍可與其他AI公司合作來增加營收。

斯普林格執行長杜普納（Mathias Doepfner）在聲明中表示，「我們希望探索人工智慧新聞的機會，將新聞的質量、社會相關性和商業模式提升到新的水準。」

事實上，這已經是OpenAI第二次和大型新聞出版商進行合作，今年7月OpenAI與美聯社（Associated Press）協議取得其部分新聞內容授權，而作為交易的一部分，美聯社將可獲得OpenAI的技術和產品專業知識，但交易的金額細節並未公開，魯賓也說，與美聯社的合作並不是關於內容展示，而是內部訓練使用。

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