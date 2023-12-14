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美軍兩棲戰鬥車「訓練中翻覆」　1陸戰隊員死亡、14人受傷

▲▼美軍兩棲戰鬥車（Amphibious Combat Vehicle，ACV）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍兩棲戰鬥車（Amphibious Combat Vehicle，ACV）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美軍陸戰隊11日在加州彭德爾頓基地（Camp Pendleton）進行兩棲戰鬥車（Amphibious Combat Vehicle，ACV） 訓練時，其中一輛兩棲戰鬥車不慎在移動時翻覆，造成1名海軍陸戰隊員死亡、14人受傷。

根據《洛杉磯時報》報導，位於加州聖地牙哥的彭德爾頓基地12日發生死亡意外，海軍陸戰隊第15遠征部隊在新聞稿中指出，有一輛兩棲戰鬥車在傍晚6時左右進行訓練時，不慎在地面移動時翻覆，造成1名海軍陸戰隊員死亡、14人受傷，傷者已經被緊急送往軍醫院接受治療。

不過，官方並未公布死者身分和傷者姓名，有關部門也拒絕進行相關回應。

《洛杉磯時報》指出，彭德爾頓基地在4年前也曾發生過軍車翻覆意外，當時一輛輕型裝加扯翻落峽谷，造成24歲海軍陸戰隊第一中尉麥克道爾（Hugh Conor McDowell）死亡。

根據美國國會2022年的一份報告顯示，美國軍人死於意外事故的人數超過了在戰爭中陣亡的人數，在2006年至2021年間，現役軍人的死亡原因中有32％是意外事故，而在軍事行動中死亡的比例佔了14％。

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