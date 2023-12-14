德國預算僵局化解　對台積電、英特爾補助不變

▲德國政府13日化解預算僵局，官員證實對台積電和英特爾的設廠補貼不變。（圖／路透）



文／中央社記者林育立柏林13日專電

歷經一個月的協商，德國政府今天化解預算僵局，官員證實對台積電和英特爾的設廠補貼不變，強調全國都可從這些投資受益。

德國聯邦憲法法院11月15日判決，聯邦政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate and Transformation Fund）違憲；由於其中包含對台積電和英特爾的補貼，外界憂心德國的承諾是否跳票，讓設廠計畫出現變數。

德國聯合執政3黨經過一個月密集協商後，今天終於趕在耶誕假期前達成協議，化解預算僵局，經濟部次長卡爾納（Michael Kellner）證實，對台積電和英特爾的建廠補貼不變。

▲台積電規劃在德國薩克森邦（Sachsen）首府德勒斯登（Dresden）北郊的「機場工業區」成立歐洲第一座生產基地。（圖／達志影像／美聯社）



台積電規劃在薩克森邦（Sachsen）首府德勒斯登（Dresden）成立歐洲第一座生產基地，投資規模逾100億歐元（約新台幣3400億元），德國政府承諾補貼50億歐元；英特爾打算在馬德堡（Magdeburg）投資300億歐元，可望獲得99億歐元補貼。

卡爾納接受「德通社」（DPA）訪問時強調，這些投資可確保未來的經濟實力，整個國家都可獲益。

聯邦政府確定提供設廠補貼，讓地方首長鬆一口氣，薩克森邦經濟首長杜利希（Martin Dulig）表示，時間拖愈久，信任會跟著流失，他對今天聯邦政府的決定感到十分高興。

杜利希強調，對薩克森邦和歐洲來說，台積電設廠可減少對亞洲和美國的依賴，有助本地產業鏈和中小企業，具有重要的戰略意義。