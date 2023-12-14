俄偷渡客「沒護照、機票」從丹麥一路飛到美國　還大嗑雙份飛機餐

▲俄羅斯男子從丹麥偷渡至美國，還在機上大嗑飛機餐。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名男性公民今年11月4日試圖從丹麥哥本哈根偷渡至美國洛杉磯，結果在班機抵達後，美國海關才發現他沒有美國簽證與護照，目前被依偷渡罪起訴。機組人員向調查人員透露，男子在機上時就不斷走動、換座位，甚至每次都要求兩份餐點。

根據CNN報導，俄羅斯公民奧奇加瓦（Sergey Vladimirovich Ochigava）在11月4日從丹麥哥本哈根偷渡至美國洛杉磯，沒有美國護照和簽證的他，直到降落準備出關時，才被美國海關及邊境保衛局（CBP）發現，他最初還稱自己的護照遺留在飛機上。

CBP官員表示，他們無法在北歐航空（SAS）或其他國際入境航班上找到奧奇加瓦的名字，他也沒有任何簽證。根據法庭文件顯示，奧奇加瓦在加州中區地方法院接受審判時堅不認罪。

▲該名男子並未持有美國護照或簽證。（示意圖／達志影像／美聯社）



起訴書稱，奧奇加瓦的手機內有一張俄羅斯身分證，還有一張以色列身分證與護照的部分照片，但目前僅確認其為俄羅斯公民，無法核實其以色列公民身分。SAS的機組人員表示，奧奇加瓦在機上的表現十分怪異，他不斷走動、換座位，甚至每次都要求兩份餐點，還試圖吃掉機組員的巧克力。

美國聯邦調查局（FBI）介入訊問後指出，奧奇加瓦稱自己擁有經濟和市場行銷的博士學位，以前曾在俄羅斯擔任經濟學家，「他說已經3天沒有睡覺，不明白發生什麼事，不確定是否有來美國的機票，也不知道自己為何在哥本哈根。」

美國執法部門指出，他們現在正努力查明奧奇加瓦是否涉及間諜行為，但他可能有精神健康問題。消息人士表示，目前執法部門最關切的，就是他到底是如何在沒有適當證件的情況下飛往美國。

哥本哈根機場公關經理克爾斯坦（Lisa Agerley Kürstein）表示，他們從監視器畫面中確認男子並未持有效機票就搭上航班，目前機場已向正在調查此案的有關部門提供了照片和影片證據，「我們非常重視此事，並將其納入不斷調整和收緊的指導方針中，以提高機場的安全性。」