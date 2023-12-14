以色列左右都是威脅！　約旦河西岸哈瑪斯支持者暴增

▲以色列在約旦河西岸城市哲寧的軍事活動壓迫，讓當地人愈發憤怒。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織10月7日襲擊以色列引發報復後，以色列軍隊在約旦河西岸的軍事活動變得更加頻繁，力道也更大。如今以色列強攻加薩引發大量傷亡失去國際支持的基礎，在約旦河西岸，也面臨迅速增加的哈瑪斯支持者。

加薩走廊是巴勒斯坦的「飛地」，通常指2地同屬一國，但是國土並不接壤的地區，巴勒斯坦在國際上雖不被承認是主權國家，但其擁有自治政府。自治政府位於約旦河西岸地區，地理上在以色列東北部，加薩則在以色列西南部，而加薩地區的實際控制組織是被國際列為恐怖分子的哈瑪斯，與巴勒斯坦自治政府不同；然而也有哈瑪斯成員以及支持者散布約旦河西岸，而且人數正在增加當中。

BBC報導，約旦河西岸城市哲寧（Jenin）在哈瑪斯發動對以襲擊後，如今已淪為戰場，每周都會發生戰事。當地的青少年如今已具有中年人的表情，對於巴勒斯坦總統「保護國家免於以色列占領」的說法嗤之以鼻，因為如今以色列軍隊在境內橫行無阻，進行各項軍事行動與無人機轟炸，每天都有巴勒斯坦人因此死亡。

哲寧市區內的牆上貼滿了被以色列軍隊殺死的年輕人的照片，其中部分人確實是哈瑪斯組織的成員，而這面牆已存在了許多年，牆上的照片每年持續更新。

以色列把剿滅哈瑪斯當作這場軍事入侵的目標，以軍指在約旦河西岸的行動目標同樣是哈瑪斯與其他武裝組織，都是那些沾有以色列鮮血的人。

不過哲寧醫院主任巴克爾（Wissam Bakr）表示，一名患有慢性疾病的13歲兒童，因為遭到阻擋無法接受治療而過世，「持續入侵哲寧與殺害年輕人，這些都會讓人民更加憤怒，因為每天我們都會失去一名朋友」，「這並不會為以色列帶來和平，只會引起更多的反抗。」