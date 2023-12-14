快訊／眾議院表決通過　正式啟動對拜登彈劾調查

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美國眾議院周三（13日）下午，以221票對212票通過一項共和黨決議，正式對總統拜登進行彈劾調查。

▲共和黨為多數的眾議院，正式發起對拜登的彈劾調查。（圖／路透）

共和黨籍眾議院議長強生事前表示，有信心決議能夠在眾議院獲得通過。共和黨以221席比213席的些微多數席次掌控眾議院，而所有共和黨眾議員都投票贊成啟動本次調查，就連先前表態傾向反對調查的眾議員巴克（Ken Buck）也投下贊成票。

此次彈劾針對包含拜登是否利用政策從次子杭特拜登（Hunter Biden）、弟弟詹姆士拜登（James Biden）的海外生意獲得不當利益、是否曾與兒子生意夥伴會面或交談。

即便大多數共和黨眾議員都支持彈劾調查，但領導層也已經表明，即便黨內以及基層的正在加大施壓，但正式啟動彈劾調查不代表彈劾總統就是無可避免的。強生告訴12日告訴記者，「我們不會預判此事的結果，因為我們辦不到。」他強調，「這並非政治算計。我們是遵循法律，而且我們是法治團隊，我會確保這一點。」

在眾議院為彈劾調查表決前，拜登的兒子杭特（Hunter Biden）13日表明，不會回應眾議院監督委員會的傳票，拒絕在國會對其海外商業交易問題進行閉門作證，擔心閉門證詞會被扭曲，他表示只願意公開作證。

共和黨人堅持杭特須先在出席聽證會，而對於杭特拒絕配合傳票，共和黨議員表明將會以「藐視國會罪」追究其責任，杭特可能因此入獄。

《路透社》指出，事實上啟動彈劾調查幾乎肯定無法讓拜登下台，即使眾議院投票通過彈劾，但也必須在參議院已超過三分之二的票數通過才有可能通過，然而目前參議院的民主黨議員以51比49佔多數，因此投票幾乎不可能通過，但這個做法有助於共和黨人在2024年選舉時，強調他們對於指控民主黨貪腐所做的努力。