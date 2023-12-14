歐洲議會決議挺台　籲經濟安全合作、簽供應鏈協定

▲歐洲議會。（圖／翻攝自Facebook／European Parliament）



文／中央社

歐洲議會大會13日通過最新挺台決議，要求歐盟「盡快展開與台灣（洽簽）供應鏈韌性協定的作業」，並增強支持台灣出席多邊及國際場合、邀請台灣與歐盟合作改革世貿組織（WTO）。

歐洲議會（European parliament）在今年最後一次大會中通過歐洲聯盟（EU）與台灣貿易及投資關係的最新決議，對歐盟執行委員會（European Commission）和歐盟對外事務部（European External Action Service，EEAS）提出多項要求。

歐台貨品及服務貿易量在2022年合計達到976億歐元（約新台幣3.3兆元）的新高，決議文表示雙邊貿易「有巨大的潛力可提升這些數字」，並指出在保護關鍵基礎建設、對抗外來經濟脅迫，以及經濟安全等重要領域有合作機會。

決議文要求歐盟從目前已達部長級的歐台「經濟及貿易對話」（TID）機制更進一步，透過正式的雙邊協定增強合作，包括「供應鏈韌性協定」和議會不斷重申呼籲的雙邊投資協定（BIA）。

決議文催促執委會和對外事務部盡快展開與台灣的供應鏈韌性策略和雙邊協定作業，不僅要從互利角度因應雙方供應鏈弱點，也要著眼於強化「矽盾」以保護台灣安全。

歐盟執委會一直拒絕展開與台灣洽簽任何雙邊經貿或投資協定，5年來歐洲議會積極推動、試探執委會能接受的模式，包括這次加碼提出「供應鏈韌性協定」的新方向。

不過歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在12日赴議會報告歐台關係時仍未鬆口，避答是否有興趣與台灣洽簽「供應鏈韌性協定」。

歐盟正試圖推動世界貿易組織（WTO）的改革，尤其是幾近癱瘓的爭端解決機制，議會在這次決議文也鼓勵台灣積極參與改革合作，邀請台灣考慮加入歐盟主導的WTO臨時上訴仲裁多邊協議（Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement）。

此外，決議文也要求執委會和歐盟27個成員國促進鼓勵與台灣的文化、教育交流，以提升科學和學術上的合作，有助於擴大貿易和投資關係。