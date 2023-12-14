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史上首次！COP28達成「終結化石燃料」協議　產油國退讓背後藏隱患

全球近200個國家達成「史上首次」的逐步淘汰化石燃料協議。（圖／達志／美聯社）

▲全球近200個國家達成「史上首次」的逐步淘汰化石燃料協議。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

全球近200個國家13日在杜拜舉行的聯合國氣候峰會COP28達成「史上首次」的歷史性協議，宣示為避免最嚴重的氣候變遷，將逐步減少使用與淘汰化石燃料，明確但也象徵性的表明石油時代終於走向結束。

據《路透社》報導，該使用「逐步淘汰石油」強硬措詞協議，在沙烏地阿拉伯為首的OPEC組織反對下，進入馬拉松式延長討論，並以「減少化石燃料消耗」形式，踏出終結人類石油時代第一步。會議主席賈比爾（Sultan Al Jaber）告訴各國代表，「一起為我們的歷史成就自豪，我也為我的國家，阿拉伯聯合大公國在推動進程的作用感到驕傲」；科學家則盛讚，這是阻止氣候災難最後與最好的希望。

協議在OPEC反對下一度卡關。（圖／達志／美聯社）

▲協議在OPEC反對下一度卡關。（圖／達志／美聯社）

協議呼籲各國以「公正、有序、公平方式讓能源系統逐漸擺脫化石燃料，俾使於符合科學情況下，在2050年實現淨零排放」；與在2030年完成全球再生能源增產2倍、加快減少煤炭使用程度、加快碳捕捉及碳儲存技術，以協助「清理」難以脫碳的產業。

受氣候變遷影響最大的小島嶼國家，共同推出代表。（圖／達志／美聯社）

▲受氣候變遷影響最大的小島嶼國家，共同推出代表。（圖／達志／美聯社）

不過，雖然丹麥氣候與能源部長約根森（Dan Jorgensen ）驚訝道：「我們在周圍都是石油國家的會議上，完成遠離石油與天然氣的協議。」沙烏地阿拉伯代表歡迎協議的誕生，並稱協議將幫助完成2015年巴黎氣候協定的「控制升溫攝氏1.5度」目標。但這項協議背後其實暗藏洶湧與存在隱患。

代表受氣候變遷影響最劇烈的小島嶼國家首席代表拉斯穆森（Anne Rasmussen），在認同協議同時也批評，「我們要的是指數級，不是漸進式的進步」。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等主要產油國，也主張「專注碳排放與碳捕捉，而非化石燃料」，暗示OPEC拒絕為氣候變遷大幅減產石油而影響國家收入，也為結束石油時代投下變數。

批評者認為，產油國的主張無法實現真正的減碳。（圖／達志／美聯社）

▲批評者認為，產油國的主張無法實現真正的減碳。（圖／達志／美聯社）

批評者表示，碳捕捉是極其昂貴又未經過大規模驗證技術，產油國的主張是為證明「人類還是需要石油」的伏筆；美國前總統高爾（Al Gore）更直言，「最終協議在產油國家影響下半途而廢，並存在明顯漏洞」，且協議既然達成，各國就有責任透過政策與投資實現協議的目標。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）的科學家克萊斯特（RachelCleetus）也指，該協議未讓富裕國家提供發展中國家相對應的應對資金，恐使窮國難以履行協議與無法縮小能源貧富差距。

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