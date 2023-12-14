台男旅遊曼谷被車撞「醫院拒收」亡　泰國政府下令嚴查

▲台灣人在泰國發生車禍，遭醫院拒收身亡，泰國公共衛生部長崇南下令徹查此事。（圖／泰國救護人員提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名41歲陳姓男子日前到泰國旅遊，在曼谷遭到當地一輛汽車撞上，不料送到當地醫院後竟被拒收，無奈只能轉送到其他醫院，因此錯過關鍵搶救時間，他最終急救無效身亡。事件經媒體曝光後，引發台灣與泰國社會譁然，泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）12日已下令徹查此事。

根據《泰國日報》報導，事件發生在8日凌晨2點多，台灣籍41歲陳男跟團到泰國旅遊，不料在曼谷街頭遭到一輛轎車撞飛，倒臥在分隔島附近地上昏迷不醒，附近民眾見狀趕緊打電話報警，然而肇事駕駛不但沒下車查看，反而踩油門加速逃離現場。

救護人員趕到後，火速將陳男送到距離事發地點大約500公尺外的私立醫院，沒想到院方卻表示不能收治陳男，原因是院方認為陳男是外國人，擔心未來會收不到醫療費，處理相關事宜上也相當麻煩，救護人員只好將陳男送到另一間10公里遠的醫院，可惜送達時已錯過關鍵搶救時間，陳男最終搶救無效身亡。

救護人員悲傷說，如果第一家醫院願意救治陳男，陳男將有很大的機會活下來。肇事駕駛則於8日晚間8時許到警局自首。

▲救護人員認為，若第一家醫院願意救治，陳男非常有機會活下來。（圖／泰國救護人員提供）

事件經媒體曝光後，引發台灣與泰國社會譁然。泰國公共衛生部長崇南12日表示，醫院拒絕收治傷患，不但違反了人道主義原則，也違反了相關醫療法，違者可處2年以下徒刑，科或併科4萬泰銖（約新台幣35237元）罰金，他已經下令相關部門介入徹查，並請泰國旅遊援助中心協助死者家屬處理後事。

我國外交部表示，收到消息後已立刻聯繫陳男家屬表達慰問，同時向「泰國貿易經濟辦事處」表達關切，請泰國政府正視本案、盡速協助釐清案情，未來會持續與陳男家屬保持聯繫、提供必要協助。